防脫髮食物｜芝麻糊勝黑豆漿芝麻粉！中醫7招烏髮防脫日吃1粒合桃

白髮脫髮預防方法｜還未到29+1，身邊已有同輩開始長白頭髮，照鏡子都不自覺留意頭上有沒有那怕是一根白髮冒了出來。向註冊中醫師陳俊傑請教烏髮的秘訣，原來有許多意想不到的食物都具美髮、烏髮效果！



第一根白髮冒出來，使每個女孩子都晴天霹靂。（黃寶瑩攝）

肝腎虛、氣血不足可導致白髮生長，另外，大量失血（如手術初癒）、睡眠不足、壓力及頭油分泌失衡都是誘發白髮，甚至脫髮的4大主要原因。一般而言，只要及早將這些因素移除，白髮、脫髮問題可以明顯減輕。

防白髮飲食｜傑醫師７大貼士

防白髮飲食１：黑豆必須連皮吃

黑豆沒錯是有補腎烏髮之效，但精華多在黑豆皮，所以最好是整顆連皮食用，單飲黑豆奶、黑豆茶效果不大。而且黑豆奶偏寒，有病人日日飲黑豆奶，未烏髮先搞到肚瀉。

黑豆連皮吃才收補腎烏髮之效，黑豆奶、黑豆茶效果不大。（資料圖片）

防白髮飲食２：每日一粒核桃

要補腎，其實每日持之以恆吃一顆核桃就已經有不錯的效果，男女老少皆宜。即使是怕熱氣的朋友，一日一顆的服用量也不會引致大問題。核桃補腎，溫肺，潤腸，日服一顆，只要持之以恆，便有效預防白髮及脫髮。

合桃男女老少皆宜，日吃一顆合桃也不怕熱氣。（資料圖片）

防白髮飲食３：芝麻糊遠勝黑芝麻粉

黑芝麻味甘，性平，入肝、腎經，具補益肝腎的功效，是人所共知的烏髮食品。不過要注意市面上的黑芝麻粉經過搾油程序，唯黑芝麻油才是補益肝腎的關鍵，因此，吃黑芝麻粉功效遠遠不及吃碗足料芝麻糊大。

黑芝麻油才是補益肝腎的關鍵，吃碗足料芝麻糊遠勝黑芝粉。（資料圖片）

防白髮飲食４：椰子外服又內用

一般人講起烏髮，都只會想到深色的食材，原來椰子也可以烏髮！傑醫師指椰汁、椰肉有滋補氣血、烏髮、美髮、長髮之效，只要沒有「三高」就可以服用。可用椰子油抹在頭髮上（避免接觸頭皮），更有效髮質！

產後婦女大量失血，亦有機會出現脫髮問題，醫師建議服用椰子，除了可以滋補氣血、改善白髮脫髮問題，椰子更可「上奶」，增加人奶分泌。

講起烏髮只會想到深色食材，其實椰子也有烏髮作用。椰汁、椰肉可滋補氣血、長髮之效（資料圖片）

防白髮飲食４：花生衣健脾補氣血

花生衣具健脾養肝、補氣止血功效，對於改善血氣不足引致的白髮或脫髮也有幫助。花生衣可在藥材舖買到，需先浸泡約1小時才可使用。

花生衣水食譜

材料：花生衣2錢，水10碗。只需把花生衣放入魚袋，以凍水煲滾，轉中小火煲45分鐘即可。(資料圖片)

材料：花生衣2錢，水10碗

做法：把花生衣放入魚袋，以凍水煲滾，轉中小火煲45分鐘即可。

防白髮飲食６：桑葉水抹髮

取6-7大片桑葉，加水煲20分鐘，用以梳抹頭髮（非頭皮），有美鬚、烏髮之用。

桑葉加水煲20分鐘，用以梳抹頭髮（非頭皮），有美鬚、烏髮之用。（網上圖片）

防白髮飲食７：洗頭忌太多 水溫忌太高

香港天氣潮濕悶熱，很多人一天洗多過1次頭。傑醫師提醒，每天洗頭超過1次會過度洗走頭油，容易導致脫髮，也要避免洗頭時水溫太高。