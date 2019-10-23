【飲食熱話】黑松露與白松露味道上有何分別？點解白色會較貴？

松露（Truffle）被譽為「廚房中的鑽石」，產量稀少而且價格高昂，已知共有三十多個品種，從美味程度來看，法國產的黑松露（Tuber melanosporum Vitt.）與意大利白松露（Tuber magnatum Pico）最為知名，其中白松露的價格卻是壓倒性的昂貴，不禁令人好奇：黑松露與白松露，究竟有什麼區別？

黑松露與白松露究竟有什麼區別？點擊下圖看清！

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當然除了產量上的差異，更決定性的差異還是兩者味道不同，米芝蓮三星餐廳名廚Umberto Bombana曾這麼比喻：「黑松露和白松露的關係，就像是蘋果和梨一樣。」黑松露的味道濃郁，只要少量就能飄香，有人形容其氣味組成如蕈菇、蒜頭、蜂蜜、酵母與肉桂的綜合體，味道有多強烈可想而知；而白松露就顯得較為內斂，帶有蕈菇、乾酪、蜂蜜以及濕麥桿和蒜香味。而且由於煮了會變味，因此白松露必須生吃，吃法是以專業的刀具刨成薄片，灑在菜餚上或直接食用，現刨現吃方能即時品嘗到白松露天然神秘的芳香。

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按圖看清黑松露的營養價值，新鮮黑松露應如何貯存？

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黑松露炒糯米飯食譜

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：除了顏色不一樣 白松露與黑松露有什麼區別？】