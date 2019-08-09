【飲食熱話】吞拿魚飛碟無餡得麵包！網民解釋創意無窮（附食譜）

早幾年的空心包事件引起大眾的激烈討論，麵包中的餡料只有少少但空心的位置大到足以放入一個乒乓波，令不少消費者感到無奈。不過原來空心包都未算是最厲害，無饀麵包才是終極！

如果一口咬開發現是空心包，你可能會生氣；如果一口咬開發現是無饀包，你會有什麼感受？近日一名網民在Facebook群組內稱在某連鎖店購買一個「吞拿魚飛碟」後，打開發現麵包內並無餡料，自嘲跟吃白麵包無分別。由於飛碟三文治四邊是密封，所以選購時不知道麵包內是否有餡料，只有咬開才知道。

網民張貼自己的故事後引起熱烈討論，大家對於空心包的事情好像已經習以為常，並沒有替事主感到生氣，反而留下不少爆笑留言。

按圖看網民爆笑留言及故事結局：

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飛碟三文治的由來

飛碟三文治的起源地是澳洲，於1947年出現，是澳洲公司Breville推出的「Jaffle Pressure Toaster」，是專用作製造四邊密封的烘底三文治，是飛碟三文治機的原身，不過當年沒有插電功能需要用火燒。這部機器的第一個廣告於1949年出現，之後大獲好評，城中亦有不少示範，及成為不同活動的獎品。

後來這種三文治機出口至外地，因中間的饀料令麵包脹起，同時四邊密封的形狀像飛碟因而得名。

飛碟三文治最大賣點是麵包的四邊密封，令餡料看似更豐富更吸引。（資料圖片）

按下圖看當年的飛碟機雛型：

自己動手整 餡料一定足！

連鎖店的飛碟三文治或麵包可能因為成本問題令有餡麵包「縮水」，不過自己整的便一定是最足料！飛碟三文治需要飛碟機才能把四邊密封，如果家中沒有的話亦可以參考以下食譜製作一分足料三文治！

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資料參考：Australian food history timeline