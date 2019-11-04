【入廚貼士】百潔布內藏362種細菌　消毒除臭保養百潔布5大貼士

百潔布是洗碗的最佳幫手，有了它令清潔碗碟中的污漬更容易。不過市面上的百潔布有好多種，用得好就當然清潔輕鬆但用錯了，有機會破壞廚具碗碟！而且百潔布隙孔眾多，容易暗藏大量細菌，到底應該如何清潔、除臭及消毒呢？

百潔布5大種類

清潔及消毒百潔布前，先要了解自己需要的百潔布款式。市面上的選擇有很多，各有不同功效，可以先從觸感判斷。一般刮除污漬能力愈高，百潔布的手感會愈硬愈粗；刮除強度愈低，手感則愈軟愈腍。

你用開那一款百潔布？（Pixabay）

按圖看5種百潔布及適用性：

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百潔布藏362種細菌

別以為百潔布每天使用時都會加入洗潔精便很乾淨，因為內藏食物的油漬、殘渣之外，長期沖洗也讓內部的孔隙暗藏了大量的細菌。根據美國亞利桑那大學公共衞生、環境科學和免疫學教授、微生物學家Charles Gerba的調查指在數百個家庭收集海綿樣本後，發現有15%海綿更藏有沙門氏菌，所以定期清潔是必須的！

一塊百潔布洗碗碟、鋅盆、廚具不難想像內藏多少細菌！（網上圖片）

按圖看保養百潔布5個貼士：

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廚房抹布也要消毒除味！

除了百潔布外，廚房抹布也是細菌容易滋生的地方，而且用久後會有一陣怪味難以清除。原來只要用2樣物品便可以輕鬆除味！

按圖看廚房抹布消毒除味3步驟：

資料參考：《如何清洗你家的臭抹布？》/CNN