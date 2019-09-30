【入廚貼士】雞胸肉7個烹調秘訣　要多汁嫩滑醃料火候是關鍵！

雞肉是肉類中最多人吃的一款，雞胸肉更加是健身人士的最愛，因為其蛋白質高又低脂，是飽肚首選。由於雞胸肉沒什麼脂肪，若處理不好，很容易令肉質變得太老太嚡。想令雞胸肉柔軟嫩滑？即睇以下5個小秘訣！

1. 先切開後烹調

烹煮一整塊雞胸肉，最困難的當然是掌握當中的生熟度，一不小心便有機會令外層的肉質變得太老。想雞胸肉烹調時受熱均勻，可以將它切成薄片。如果菜式需要一整塊雞胸肉，可以以蝴蝶刀法令雞胸變薄，不然也可切成類似雞柳的大小。

蝴蝶刀法即是將雞胸肉打開，令厚度變薄。（資料圖片）

按圖看「蝴蝶刀的切法」及適合的烹煮方式：

2. 醃肉有順序！

一碟好吃的雞胸肉當然少不了調味，由於其肉質具很高的吸水性，所以醃肉時應先下液體調味料，如米酒、蛋白、豉油等，拌勻後再下鹽、胡椒等香料。如果一早加入粉末狀的調味料如生粉，好容易造成結塊，令雞胸肉難以入味。

若不太影響菜式的風味，也可放入糖和醋，有助減緩脫水及令肉質軟化。（資料圖片）

按圖看剩下的嫩滑秘訣：

+ 4 + 3 + 2

雞胸肉除了一整塊吃之外，亦可用於不同料理，不妨試試用以上秘訣來炮製以下食譜！

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