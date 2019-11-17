【芫荽營養】富含鈣、鐵、鋅、膳食纖維　仲有抗癌功效？

你喜歡吃芫荽嗎？芫荽又名香菜，全株包含根莖葉皆可食，芫荽獨特的氣味讓有些人熱愛，也讓有些人避之唯恐不及。在料理中，芫荽最常被用來作為調味料的，是新鮮的葉子與乾燥的種子，台灣常用芫荽葉加入涼泮菜餚或羹湯中，熱騰騰的麵線上也少不了芫荽的陪襯；其他國家如印度、墨西哥、中東地區，也會使用芫荽作為讓料理畫龍點睛、層次更加豐富的角色。

芫荽在一些國家也被當作傳統藥材使用，如伊朗的傳統療法會利用芫荽來治療失眠，土耳其則是利用芫荽種子製作能消除脹氣的藥方。然而若以科學方法分析芫荽，真有那麼多的好處嗎？

點擊下圖看清！

+ 4 + 3 + 2

但別這麼快氣餒，芫荽還是有豐富的營養素，包含了維生素A、維生素C、維生素K、鈣、鐵、鋅、膳食纖維等，攝取芫荽對健康絕對是有幫助的事！一般人總是認為什麼食物對身體好，就多吃一點，卻忽略了飲食均衡、食物來源多樣化的重要性，吃一道有六大類食材組成的餐點，遠比吃單一種對身體有益的食物來得更好。下次如果餐廳要在你的餐點中加入芫荽，接受它吧！

相關文章圖輯：【入廚貼士】芫荽保鮮期延長3天變3周！3個簡單步驟乾淨又新鮮↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

鬆軟香甜的秋季好食材！5招挑選妙招教你選出好菱角！

還傻傻相信雞肉都打生長激素？專家破除謠言教你挑好雞、吃好雞！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：讓人又愛又恨的香菜 究竟有沒有抗癌的神效？】