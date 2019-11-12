【行山路線】親試初中級4路線賞芒草蘆葦秋色　附營養補給攻略

香港秋天，行山賞芒，不單止是芒草，長長尾巴的草例如蘆葦及狼尾草也是漂亮至極。記者親試「實行實拍」4條行山路線，由入門級、初級至中級盡覽香港秋日限定美景。 攝影︰尹嘉蔚

先提醒行山人士要預計好時間，帶齊糧水及充足裝備，並加合適的裝束上山，不宜輕視山野間變幻莫測的天氣或環境。行山新手記得要多搜集資料，了解行程及時間，評估自己的能力才計劃行程，找富經驗的同行者隨行，再度提醒大家請勿破壞自然生態，自己垃圾自己帶走。此文另附行山飲食，看清營養補充及食物宜忌，有足夠的體力及精神對安全地行山十分重要。

香港秋色 賞芒草蘆葦狼尾草行山好去處

大東山爛頭營。

此文推薦4條秋色美景的行山路線，當然香港必有其他好地方欣賞芒草、蘆葦及狼尾草。記者自己是行山愛好者，有一定行山經驗但絕非行山專家！輕鬆遠足，走新手入門路線，有時挑戰一下耐力與體能走到中級路線。常趁周末良晨沈醉於山野景色，試圖找香港境內宛如外國美景的世外桃源。

（1）大東山賞芒熱點2019依然茂盛 初中級路線

大東山海拔高869米，是香港第三高山，一直是欣賞秋日芒草的熱點，自從Eason在這裡拍過絕美的斜陽芒草CD封面照片後，登山者絡繹不絕。由大嶼山伯公坳（335米）出發，上500多米高度要登山，登山初段已是千級天梯恭候大駕，初學者實在需量力而為。

大東山2019年10月，芒草已開。

秋冬季節時滿山芒草盛開，映照太陽金光，如此世外美景讓人忘憂。本是破爛不堪的爛頭營在遍山芒草間，遼闊的山嶺上驚見壯麗。此外，大東山英文名稱為Sunset Peak，醉人夕陽景致也讓人心動。

按圖睇路線詳情及打卡位等︰

+ 18 + 17 + 16

～路線：伯公坳＞大東山＞爛頭營＞雙東坳＞南山

～需時：約3.5小時（不連休息拍照）​

～難度：6.5/10

～靚景：8/10

～補給：並無補給。

～注意：1. 防曬裝備。2.防蚊裝備。3.由伯公坳上山極多路程為石級及大石級，需體力應付。4.山上較清涼，宜備禦寒衣物。5.切勿攀爬石屋，以免發生危險。

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰3/5 【隨我行】難度評級︰6/10（中級路線） 【香港山誌】難度評級︰3/5

起點及終點交通：

起點交通：

巴士3M（東涌 – 梅窩），於伯公坳下車。

巴士11號（東涌 – 大澳），於伯公坳下車。

巴士23號（東涌 – 昂坪），於伯公坳下車。

終點交通：

巴士3M（梅窩 – 東涌），於南山上車，到東涌市中心。

（2）妙高台大帽山狼尾草搖曳生姿 初中級路線

妙高台是香港第七高峰，海拔高765米，位於新界中部大帽山以南，山頂上的山火瞭望站是打卡地標，四周怪石嶙峋，登頂後沿大帽山道緩緩下山，景色更美！秋天時不只有芒草，還見到一叢叢茂密的狼尾草（如名稱有誤請指正），在微風下翩翩起舞，襯托秋日的夕陽，優美的姿態構成浪漫絕美的畫面，令單車手、跑手及遊人不禁留步欣賞。

登妙高台後，沿大帽山道下山，見狼尾草翩翩，秋日下成浪漫優美的畫面。

記者走此路線整體來說，因為時間長的關係，尾段有感疲倦。川龍至響石墳場一段不難走，只想急步離開墳場範圍。過後山路清楚山景開揚，妙高台（瞭望站）在望，上登一段斜度較大及雜草叢生，是整條路線最麻煩位置，然後下山往大帽山道（馬路），坡度輕鬆好走可散步。

妙高台山頂上的山火瞭望站是打卡地標。

按圖睇路線詳情及打卡位等︰

+ 12 + 11 + 10

～路線：川龍茶樓＞響石墳場＞妙高台（大帽山山火瞭望站）＞大帽山道（麥里浩徑八段）＞大帽山天氣雷達站直昇機坪＞大帽山道（麥里浩徑八段）＞大帽山郊野公園遊客中

心＞大帽山茶水亭

～需時：約4.5小時（不連休息拍照）​

～難度：6/10

～靚景：7/10

～補給：川龍茶樓/大帽山茶水亭

～注意：1. 防曬裝備。2.防蚊裝備。3.路線長需體力應付。4.不喜歡途經墳場人士自行考慮。5.攀上妙高台一段較陡斜宜小心。6.山上較清涼，宜備禦寒衣物。7.大帽山道為行車路，注意車輛。8.朝妙高台路線清晰，不建議穿梭石林免迷路。

其餘難度評級參考︰

【隨我行】難度評級︰（中級）5/10 【香港山誌】難度評級︰3/5

起點及終點交通：

起點交通：

巴士51號（荃灣西站– 上村（循環線）），於川龍下車。

小巴80號（荃灣（川龍街）– 川龍村）。

終點交通：

巴士51號（上村– 荃灣西站（循環線）），經荃灣港鐵站。

（3）昂平高原芒草茫茫滑翔傘天際遨翔 初級路線

昂平高原有多條路徑可前往，記者選擇從西貢市中心乘3號小巴到北港坳路站下車，走上北港坳路（斜路），約15多分鐘後到大水井起步上山，密密上梯級加崎嶇的大石頭山路，頗需體力來應付，但林蔭間慢慢地走尚算舒適。之後的景觀漸漸開掦起來，不久到達昂平高原，不期然地以為自己到了新西蘭！

昂平高原可算是新手路線，有多條路徑可前往。

在大草原上欣賞滑翔傘遨翔天際，飽覽大金鐘（Pyramid Hill）高聳壯麗的景致，草地上芒草茫茫展現秋色，黃昏時捕捉斜陽輝映，逆光下拍的照片更添柔美，另外可遠眺西貢市和西貢內海景觀，如果體力許可及有豐富行山經驗的人，可挑戰攀上大金鐘山峰，從頂峰俯瞰西貢，下山走麥理浩徑第四段往水浪窩。

按圖睇路線詳情及打卡位等︰

+ 10 + 9 + 8

～路線：北港坳＞大水井起點＞昂平高原＞大水井＞北港坳

～需時：約2小時（不連休息拍照）​

～難度：4/10

～靚景：8/10

～補給：西貢市餐廳

～注意：1. 防曬裝備。2.防蚊裝備。3.由北港坳上山，路段全是大石級，頗費體力。

難度最低的由馬鞍山村底或馬鞍山燒烤場出發，起步上馬鞍山郊遊徑，以大水坑富安花園作終點。【康文署難度評級︰2/4】【香港山誌難度評級︰2/5】。

其餘難度評級參考︰

【隨我行】難度評級︰（初級）4/10 【Oasistrek】難度評級︰3.5/5（如登大金鐘） 【香港山女】難度評級︰3/5（如登大金鐘）

起點及終點交通：

起點交通：小巴3號（西貢 –菠蘿輋），於「北港坳」下車。

終點交通：小巴3號（ 菠蘿輋–西貢），於「北港坳」上車。或可從北港坳，穿過新景台村屋，徒步20分鐘至西貢市。

（4）鹿頸鳳坑至谷埔蘆葦悠然水中央 遠足路線

由粉嶺港鐵站外乘小巴56K到鹿頸，下車及上車處是鹿頸的「地標」BB開心茶座，由茶座走一小段新娘潭路，見雞谷樹下路牌，向左沿岸邊走（鳳坑家樂徑），小小的紅樹林旁伴寧靜的海灣，往前走上一段樓梯（吊燈籠家樂徑），穿過茂密的樹林，下走再度折返岸邊抵達鳳坑村，幽靜的村莊是私人地方，寫明嚴禁行人入村，但見到一圈蘆葦田在陽光下搖曳泛金光，不禁悄悄走近，攝低柔和的景致。

鹿頸岸邊見小紅樹林，鳳坑及谷埔有黃金蘆葦田，遠足路線十分適合行山超新手。

基本上沿岸不斷直走平路便到達谷埔村，用心發現，周圍也有很好的攝影題材，日落、鄉郊、浪濤，一切不慌不忙。路上見到古舊的建築「啟材學校」，朝山林間走，兜一圈谷埔老圍，濕地上一大片蘆葦田風姿綽約，最後到達谷埔碼頭，三艘小船映襯日落餘暉，發現新界東北的唯美。

按圖睇路線詳情及打卡位等：

+ 17 + 16 + 15

終點折返BB開心茶座乘小巴56K返粉嶺港鐵站，起行或臨走前嘆碗山水豆腐花$15，未知是否因郊野空氣清新，眼前的豆腐花味道特別清甜怡人，素淨的豆腐柔順細嫩，每口滲出淡淡大自然的風味。

BB開心茶座山水豆腐花$15。

～路線：鹿頸＞鳳坑＞谷埔

～需時：約2小時（不連休息拍照）​

～難度：1/10

～靚景：5/10

～補給：鹿頸、鳳坑、谷埔的士多

～注意：1. 防曬裝備。2.防蚊裝備。3.假期時遊人特別多，小巴班次算少，趕時間離開的話請預時間。

其餘難度評級參考︰

【香港山誌】難度評級︰1/5 【Oasistrek】難度評級︰2/5 【Trail Watch】難度評級︰1/5

起點及終點交通：

起點交通：小巴56K（粉嶺鐵路站 –鹿頸 ）。

終點交通：小巴56K（鹿頸 – 粉嶺鐵路站）。

【行山飲食】行山食咩好？ 一文看清營養補充及食物宜忌營養師王敏寧提供行山前、中、後的飲食提議，不妨參考一下如何有效補充能量、提升運動表現、運動後進食不易致胖等實用建議。

請按下圖快速了解：