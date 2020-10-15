【行山路線】親試9條新手入門路線　平路為主沿途美景附飲食宜忌

親試9條簡單的行山路線，全以平路為主，上落波幅較少，是適合￼新手￼的入門路線，時間約2-3小時完成，沿途有山有水有美景，供拍照打卡留念。

攝影︰尹嘉蔚

先提醒行山人士要預計好時間，帶齊糧水及充足裝備，並加合適的裝束上山，不宜輕視山野間變幻莫測的天氣和環境。行山新手記得要多搜集資料，了解行程及時間，評估自己的能力才計劃行程，找富經驗的同行者隨行，再度提醒大家請勿破壞自然生態，自己垃圾自己帶走。此文另附行山飲食，看清營養補充及飲食宜忌，有足夠的體力及精神對安全地行山十分重要。

【行山路線】親試8條入門路線美景宛如世外 附補給站打卡位推薦

【行山路線】4條西高山香港仔水塘九龍坑山大枕蓋 附行動糧推介

（1）土瓜坪︰寧靜漁村冷門路線 路徑輕鬆好走景色優美

土瓜坪是一個荒廢的漁村，鄰近黃石、赤徑，平日遊人較少，更見寧靜。在麥理浩夫人度假村巴士站下車，沿車道走至北潭凹管理站，也可在北潭凹管理站才下車，橫過馬路，於公廁旁邊進入麥徑2段，路面鋪設整齊易走，見分支路有路牌指示，左方前往赤徑；右方經土瓜坪往黃石碼頭。土瓜坪碼頭附近為一大片紅樹林，水清景美。跟路牌指示向黃石邁進，轉入林間泥路，其後見兩個支路也靠右走，接上黃石郊遊徑，沿山徑走至黃石碼頭。

【土瓜坪】路徑輕鬆好走，較少遊人，更見荒廢漁村的寧靜，景色優美。（尹嘉蔚攝）

～路線：麥理浩夫人渡假村＞北潭凹＞麥徑2＞赤徑＞土瓜坪＞黃石。

～需時：約2小時（不連拍照）​

～新手難度評級：2/10

～靚景：5/10

～補給：赤徑良友士多

～注意：1. 防曬裝備。2.防蚊裝備。3.欣賞完土瓜坪後，往黃石有一段泥路稍為難行，小心路滑，見兩個支路也靠右走，到達黃石碼頭。4.可在北潭凹管理站才下車，省時省力。

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰1.5/5 【郊野樂行】難度評級︰1/5 【JoyeeWalker】難度評級︰1/5

起點及終點交通：

起點交通：

巴士94號（西貢- 黃石碼頭），可於麥理浩夫人渡假村或北潭凹管理站下車。

巴士96R（西貢- 黃石碼頭），可於麥理浩夫人渡假村或北潭凹管理站下車。



終點交通：

巴士94號（黃石碼頭 - 西貢），於黃石碼頭上車。

巴士96R（黃石碼頭 - 西貢），於黃石碼頭上車。

按圖睇打卡位（赤徑碼頭、土瓜坪碼頭）：

+ 10 + 10 + 10

（2）橋咀︰行山新手必挑戰成功 訪連島沙洲菠蘿包石

行山新手一定可以挑戰成功，行山進階級覺得無難度，行山老手該不走此徑。橋咀島是西貢的小島嶼，被劃為香港地質公園。 由廈門灣（半月灣）徒步走到橋咀灣，只約1小時多路程，路線明確易走，是一條很短的郊遊徑，最高點（黑山頂）只有97米，沿途風光優美。連島沙洲是必探景觀，海浪將沙石帶到島嶼岸邊，當沙石沉積，便形成天然沙洲。連島沙洲沿岸，散落數十塊酷似菠蘿包的巨石，它們是石英二長岩，受到不同程度的風化侵蝕，而出現奇特的裂紋。

【橋咀】當潮水高度低於1.4米時，方可橫過連島沙洲，需注意回程時間。

～路線：廈門灣（半月灣）＞橋咀洲＞橋咀洲地質步道（連島沙洲）＞橋咀地質公園

～需時：約2.5小時（不連拍照）​

～新手難度評級：2/10

～靚景：7/10

～補給：廈門灣泳灘小食亭、橋咀泳灘小食亭

～注意：

1.橫過連島沙洲衹能在潮退時或潮漲前通過，遊人須留意潮汐漲退時間，參考天文台每月潮汐預報圖。當潮水高度低於1.4米時，方可橫過連島沙洲，並需注意回程時間。

2. 橋咀地質公園石路濕滑，宜穿防滑鞋。

3.防曬裝備。

4.防蚊裝備。

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰1/5 【隨我行】難度評級︰3/10（初級路線） 【一起行山闖蕩去】難度評級︰2/5 【香港山誌】難度評級︰1/5

起點及終點交通：

街渡（西貢- 廈門灣 - 橋咀），於西貢公眾碼頭上船，船程約10-15分鐘。有數間船務經營西貢來回橋咀島及廈門灣（半月灣）航線，來回船票約$30-$40，請問清楚價錢，跟船家交帶上落地點，是否會行山。渡船時間及班次不固定，上船時認清船家顏色旗幟或名稱。

按圖睇打卡位（連島沙洲、橋咀地質公園）：

+ 9 + 9 + 9

（3）谷埔︰沿岸走鹿頸鳳坑至谷埔 蘆葦田風姿綽約隨風搖曳

由鹿頸的「地標」BB開心茶座出發，走一小段新娘潭路，見雞谷樹下路牌，向左沿岸邊走（鳳坑家樂徑），小小的紅樹林旁伴寧靜的海灣，往前走上一段樓梯（吊燈籠家樂徑），穿過茂密的樹林，往下走再度折返岸邊抵達鳳坑村，幽靜的村莊是私人地方，寫明嚴禁行人入村，但見一圈柔麗的蘆葦田在陽光下搖曳。沿岸直走平路到達谷埔村，周圍都是攝影題材，日落、鄉郊、浪濤。路上見到古舊的建築「啟材學校」，朝山林繞一圈谷埔老圍，濕地上一大片蘆葦田風姿綽約，最後到達谷埔碼頭，小船映襯日落餘暉，是新界東北的美。

【谷埔】日落美景，寧靜鄉間，很是愜意。（尹嘉蔚攝）

～路線：鹿頸＞鳳坑＞谷埔。

～需時：約2小時（不連休息拍照）​

～難度：2/10

～靚景：5/10

～補給：鹿頸、鳳坑、谷埔的士多

～注意：

1. 防曬裝備。

2.防蚊裝備。

3.假期時遊人特別多，小巴班次算少，趕時間離開的話請預時間。

其餘難度評級參考︰

【香港山誌】難度評級︰1/5 【Oasistrek】難度評級︰2/5 【Trail Watch】難度評級︰1/5

起點及終點交通：

起點交通：

小巴56K（粉嶺鐵路站 –鹿頸 ），於總站鹿頸下車。

終點交通：

小巴56K（鹿頸 – 粉嶺鐵路站），於BB開心茶座上車。

按圖睇打卡位（鹿頸紅樹林、谷埔蘆葦田）：

+ 11 + 11 + 11

（4）流水響水塘︰港版天空之鏡 翠綠山巒波光粼粼的「外國小鎮」

流水響水塘和鶴藪水塘都屬小型水塘，塘面燙貼如鏡，美譽為港版「天空之鏡」，在陽光照耀下波光粼粼，周圍翠綠山巒，寧靜舒適（若沒有太多遊人的話），仿如置身外國鄉郊，煞是寫意，路線亦輕鬆易行。

【流水響水塘】仿如置身外國鄉郊，路線亦輕鬆易行。（尹嘉蔚攝）

～路線：鶴藪圍> 鶴藪水塘>石坳山>流水響水塘。

～需時：約2.5小時（不連拍照）​

～新手難度評級：2/10

～靚景：7/10

～補給：沒有

～注意：

1.鶴藪道往衛奕信徑（留意右邊）有一條長石屎梯級較費力。

2. 防曬裝備。

3.防蚊裝備。

其餘難度評級參考︰

【樂遊山野】難度評級︰1/5 【Oasistrek】難度評級︰3.5/5 【隨我行】難度評級︰3/10（初級路線）

起點及終點交通：

起點交通：

小巴52B（粉嶺公共小巴總站（港鐵站對出） - 鶴藪圍），於總站鶴藪圍下車。

終點交通：

小巴52B（鶴藪圍 - 粉嶺公共小巴總站），於流水響村上車。

按圖睇打卡位（鶴藪水塘、流水響水塘）：

（5）鶴咀︰港版天涯海角 怪石嶙峋美不勝收

鶴咀半島是海岸保護區，部分路段是港大太古海洋研究所及電台發射站，屬私人地方，公眾不可隨意進入。走入海岸保護區的路線明確，舒服易走。鶴咀古老燈塔為香港法定古蹟，建於1875年，圓筒形花崗石設計具歐陸風味，附近景致壯麗，天涯海角一望無際，難怪假日時人山人海。

【鶴咀】港版天涯海角。（尹嘉蔚攝）

～路線：鶴咀巴士站>鶴咀道>見分支路向「海底電纜站」往前>途經鶴咀村>鶴咀電台（穿過大草地明顯小路）>重上水泥路向前>（左）鶴咀海岸保護區（雷音洞、蟹洞、鯨魚骨）；（右）白色燈塔。沿路折返。

～需時：約3小時來回（不連拍照）​

～新手難度評級：2/10

～靚景：7/10

～補給：鶴咀村信記士多

～注意：1.大石路面頗滑，小心行走，易穿防滑鞋。2. 防曬裝備。3.防蚊裝備

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰2/5 【隨我行】難度評級︰4/10（初級路線） 【香港山誌】難度評級︰2/5

起點及終點交通（同樣）：

巴士9號（筲箕灣 - 石澳 ）巴士，於鶴咀道上、下車。

按圖睇打卡位（「天涯海角」、白色燈塔、雷音洞、蟹洞、鯨魚骨）：

+ 4 + 4 + 4

（6）蒲台島︰香港南極126燈塔怪石嶙峋 路徑漂亮輕鬆遊小島

從香港仔碼頭出發，要留意船期，若錯過了得滯留島上過一、兩晚才有船返回市區。抵蒲台島碼頭，經巫氏大宅的那段山路，廢屋、落葉及蜘蛛絲，略顯陰森。加快腳步，跨過棺材石，直登山頂「牛湖頂」，全部山徑鋪設得十分完整！但曝曬指數極高。島上有很多奇石，佛手崖、僧人石、靈龜石。蒲台島有「香港南極」稱號，走到蒲台島最南的「南角咀」，處處怪石嶙峋，「126白色燈塔」是打卡勝地。

【蒲台島】126白色燈塔是訪蒲台島的打卡勝地，是香港最南端的燈塔。

蒲台島上名物有海帶和紫菜，看到村民在曬海帶，有一秒覺得自己身在日本近海的隱世小村莊。原來香港南極的名物是紫菜雙蛋/餐肉/腸仔公仔麵和海帶綠豆沙。

【蒲台島】島上名產是海帶、紫菜，海帶綠豆沙、紫菜公仔麵原來是「香港南極」名物。

～路線：沿島上路標指示環島遊。

蒲台島碼頭>蒲台島郊遊徑>巫氏大宅>棺材石>牛湖頂（觀日亭）>昂裝（走一圈見佛手岩、南角咀、126白色燈塔、僧人石、靈龜石）>蒲台島碼頭。

～需時：約3小時（不連拍照）​

～新手難度評級：3/10

～靚景：7/10

～補給：碼頭一帶士多。

～注意：

1.來往蒲台島街渡班次甚疏，出發前請記緊留意班次時間。

2.要由郊遊徑登上牛湖頂，若從天后廟上牛湖頂，山路難行。

3. 防曬裝備。

4.防蚊裝備。

5.防滑鞋。

其餘難度評級參考︰

【Oasistrek】難度評級︰3/5 【隨我行】難度評級︰5/10（中級路線） 【香港山誌】難度評級︰?/5

起點及終點交通：

渡輪（香港仔碼頭 - 蒲台島），船程約50分鐘。由香港仔開出，星期二、四10:00；星期六10:00、15:00；星期日及公眾假期08:15。

由蒲台島開出，星期二、四15:30；星期六14:00、16:00；星期日及公眾假期18:00。

渡輪（赤柱公卜碼頭 - 蒲台島），船程約30分鐘。按此處有詳細船期、收費及碼頭地點。

按圖睇打卡位（牛湖頂、佛手岩、南角咀、126白色燈塔）：

+ 17 + 17 + 17

以下3條路線對於行山新手難度稍高，雖是平路為主，上落幅度不大，但路程較長；完成時間相對較長。特此提醒，行山時請量力而為，調整路段。

（7）東壩︰走畢麥徑一段看地質奇景 感受西貢獨有的東壩魅力

萬宜水庫東壩收藏了壯麗地貌景觀，1億4000多萬年的六角岩柱群、S形六角岩柱猶如一幅幅天然壁畫。被天然切開的破邊洲，原是花山的一部分，因長年受海浪沖擊而分離。東壩下的木橋步道秀麗，可近距離探視海蝕洞。全程行走平路，沿途景緻令人目不暇給，的確是香港寶庫。

【東壩】六角岩柱群猶如一幅天然壁畫。（尹嘉蔚攝）

～路線：北潭涌（小食亭）>麥徑1段起點>西壩>東壩>麥徑1段終點（遙望浪茄灣）。

～需時：約3小時（不連拍照）​

～新手難度評級：4/10

～靚景：8/10

～補給：北潭涌小食亭

～注意：1.留意車輛。2. 防曬裝備。3.防蚊裝備。4.新手來說腳程頗長。

其餘難度評級參考︰

【一起行山闖蕩去】難度評級︰2/5 【隨我行】難度評級︰5/10（中級路線） 【郊野樂行】難度評級︰2/5

起點及終點交通：

起點交通：

巴士94號（西貢- 黃石碼頭），於北潭涌下車。

巴士96R（西貢- 黃石碼頭），於北潭涌下車。

巴士289R（沙田市中心- 黃石碼頭），於北潭涌下車（限星期六、日及假日）。



終點交通：

專線小巴9A（北潭涌 - 萬宜水庫東壩），逢星期日及公眾假期1500-1800，班次約20分鐘。

新界的士（電召）返回西貢市中心。

按圖睇打卡位（東壩、六角柱石群、破邊洲、海蝕洞等）：

+ 6 + 6 + 6

聞說「上得山多終遇發哥」，我有一次在西壩附近，終於野生捕獲發哥（周潤發）！他在練跑，一身黑色運動衣，身型健碩，高大威猛，在人群中相當亮眼！本來我「企定定」正猶豫可否打擾片刻來一張合照，但可遇不可求的機會，我的嘴巴已快過大腦，靦靦腆腆邀請發哥合照，發哥邊慢跑、邊拎手機影相，手勢熟練。有感自己當日中大獎一樣，巧遇「行山吉祥物」實在太幸運，樂透了幾天！

我在西壩附近，終於野生捕獲發哥，見到巨星非常開心！

（8）千島湖︰山水秀麗 大欖涌水塘經小竹林去大棠更見安寧

千島湖為大欖涌水塘，水庫原址為丘陵河谷，儲水後形成了大小錯落的島嶼，被稱港版「千島湖」。「千島湖清景台」為觀景台，可一睹千島湖全貌。從掃管芴路接麥徑10段，往千島湖清景台，走近M181至182標距柱位置，到達手作步道「千島湖清景台」入口，指示非常清晰，拾級而上200米，千島湖景色盡現眼前，遊人如鯽，非行山秘景了。到訪完「清景台」往伯公廟（細廟），轉落大欖涌水塘方向前往大棠，為避免人潮，途上可再響往山野間的寧靜清新。

【千島湖】（尹嘉蔚攝）

～路線：掃管芴>千島湖清景台>大棠伯公廟>大欖涌水塘（沿麥徑10走）>大棠楓香林>大棠山道巴士站。

～需時：約3.5小時（不連拍照）​

～新手難度評級：6/10

～靚景：6/10

～補給：大棠燒烤場小食亭

～注意：

1.一般遊人過伯公廟後上走大棠方向退出，腳程較短。

2. 防曬裝備。3.防蚊裝備。

4.大棠楓香林至大棠山道巴士站路程遠，行山後再走此段乘巴士，稍為乏力。

其餘難度評級參考︰

【一起行山闖蕩去】難度評級︰2/5 【隨我行】難度評級︰4/10（初級路線） 【JoyeeWalker】難度評級︰1/5

起點及終點交通：

起點交通：

小巴43（屯門河傍街（近新墟街市） - 掃管笏），於掃管笏天后廟下車。

終點交通：

巴士68R (形點I- 大棠），於大棠山道近燈柱FB9510上車。

按圖睇打卡位（千島湖、大欖涌水塘、大棠楓香林）：

+ 5 + 5 + 5

（9）印洲塘海岸公園︰烏蛟騰至荔枝窩 粉紅海灣400年客家圍村地貌多變

由大埔烏蛟騰出發，走至三椏涌，印洲塘海岸公園盡入眼簾，一帶砂岩鐵質含量高，加上岩層形成時的高溫增強了氧化條件，因此交織成成深紅、粉紅色的海灣。不知不覺走到沙頭角範圍，遇上大退潮時可徒步走到紅樹林。潛入群山環抱下的隱世餐室，冰凍鹹檸七、凍豆花生津消暑。慢慢遊走至荔枝窩，有400年歷史的客家圍村保存良好，可體會到鄉郊深處人家的樸素。路線鋪設完整，高低起伏不多。

【荔枝窩】超過400年歷史的客家圍村，至今仍算保存良好。

～路線：烏蛟騰 ＞九担租 ＞下苗田＞三椏涌＞小灘＞荔枝窩。

～需時：約4小時（不連拍照）​

～新手難度評級：6/10

～靚景：7/10

～補給：三椏村福利茶室

～注意：

1.雖上落波幅不大，但路程頗長，請注意體力及糧水。

2.留意荔枝窩碼頭返馬料水三號梯台渡輪服務，只限星期日及公眾假期（下午3 時30分一班）。*若錯過船期，由荔枝窩>分水凹>亞媽芴 >烏蛟騰20R小巴站，時間約1.5小時 。

3. 防曬裝備。4.防蚊裝備。

5.三椏灣海岸屬海岸公園範圍，須遵守海岸公園守則。

6.三椏灣屬地質公園範圍，須遵守遊覽地質公園守則。

其餘難度評級參考︰

【郊野樂行】難度評級︰3/5 【隨我行】難度評級︰5/10（中級路線） 【香港山誌】難度評級︰3/5

起點及終點交通：

起點交通：

小巴 20R（大埔墟站 - 烏蛟騰），於老圍下車，沿烏蛟騰路直走至盡頭，起點在左邊。

巴士 275R （大埔墟- 烏蛟騰）只於星期日及公眾假日行駛，於烏蛟騰總站下車。

大埔墟港鐵的士總站乘新界的士前往烏蛟騰，費用約$120。

按圖睇打卡位（三椏涌海岸公園、三椏村、荔枝窩）：

+ 17 + 17 + 17

*由荔枝窩往分水凹（見路牌），經亞媽芴（見路牌），返回烏蛟騰20R小巴站，要多走1.5小時左右。請留意船期，避免費力多走山路。

行山入門其他選擇︰【行山路線】親試8條入門路線美景宛如世外 附補給站打卡位推薦/【行山路線】4條西高山香港仔水塘九龍坑山大枕蓋 附行動糧推介

秋天賞芒行山路線︰【行山路線】4路線實試大東山大帽山賞芒草蘆葦 附營養補給攻略（大東山、妙高台、昂平高原、谷埔）

【同場加映】行山飲食 ︳行山食咩好？ 一文看清營養補充及食物宜忌

營養師王敏寧提供行山前、中、後的飲食提議，不妨參考一下如何有效地補充能量、提升運動表現、運動後進食不易致胖等實用性建議。

請按下圖快速了解：