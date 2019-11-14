【飲品營養】實檢16款滋潤飲品免墮低糖高卡陷阱　1支鹹柑桔7粒糖

秋天天氣乾燥，滋潤飲品是潤燥恩物。若然忽略閱讀營養標籤資料，隨時墮入滋潤飲品的高糖陷阱！ 記者隨機抽樣3個品牌16款檢視，每100毫升滋潤飲品約有6克糖（約1粒方糖），如果喝罷一支500毫升裝的，即有30克糖（約6粒方糖）。 攝影 ：尹嘉蔚

都市人繁忙，入廚的時間相對較少，主打快捷即飲的滋潤飲品省時方便。各類潤燥、潤肺及潤喉的飲品包括雪耳椰露、川貝杏仁露、鹹柑桔和蘋果雪梨無花果等產品，包裝上多註明食用功效，不過購買時有否細閱營養標籤？

即飲滋潤飲品的糖含量偏高，若然一天內喝光整支500毫升裝，糖的攝取量已達5茶匙（25克），已達每日糖分攝取上限的50%。

某些飲品需標明低糖成份，但需留意食用分量，據食物安全中心「降低膳食中的鈉和糖」指南引述世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。以抽檢產品舉例，每100毫升飲品的糖分只有1茶匙（5克），若然一天內喝光整支500毫升裝，糖的攝取量已達5茶匙（25克），已達每日糖分攝取上限的50%。

聲稱「低糖」的食物必須符合每100克/毫升含不多於5克糖的準則，享用時也須留意進食量。

食安中心資料亦列明指引，附有「低糖」標籤的食物必須符合每100克/毫升含不多於5克糖的準則，而「無糖」則需滿足每100克/毫升食物含不多於0.5克糖的要求，享用「低糖」或「無糖」的食物時也須留意進食量。記者就市售的滋潤飲品中隨機抽樣3個品牌16款檢視，發現當中每100毫升飲品約佔1粒方糖含量，最多糖及無添加糖的飲品相距7.6倍。

點擊以下各圖了解滋潤飲品的熱量及含糖量，當中有你常吃的品牌嗎？（糖含量由高至低排列）：

+ 28 + 27 + 26

世衞亦加入一項條件性建議，建議將游離糖攝取量進一步減至每日能量總攝取量的5%以內。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

杏仁露椰奶較高脂 杏仁不飽和脂肪較好

除了糖含量問題值得關注外，某些含有椰奶成分的飲品，其中的脂肪含量也較高，例如「竹笙雪耳鮮椰露」450克一支含有5.5茶匙油分，成分中含有椰奶及全脂奶，飽和脂肪接近93%。「川貝杏仁露」450克一支含有6茶匙油分，但杏仁堅果類有較多不飽和脂肪，按該營養標籤顯示整支飲品不含飽和脂肪。

椰香紫米甘露每100克熱量64千卡，450克已有288千卡，約有一碗白飯的熱量 （約260千卡/碗）。

兩款產品喝1支相當於1. 6碗白飯 選購時睇清熱量

最高熱量的兩款飲品，每支提供432千卡，約有1.6碗白飯的熱量（約260千卡/碗），建議與朋友分享或分開日子享用，每天宜保持均衡飲食。

以下圖片為熱量較高的各款飲品：

選購滋潤飲品前，建議先閱讀營養標籤資料，對於需要控制體重或減肥的人士，建議選購時宜小心謹慎。

參考資料︰食物安全中心/衛生防護中心