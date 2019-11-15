【減肥貼士】相同餐單熱量減半健康高纖　營養學家示範移形換影！

「想食嘢，鍾意食嘢又怕肥。」原來將盤中餐的食物比例稍加改變，已經可以令熱量減半！外國的營養學家在IG上分享示範如何做。

將喜歡的飲食變得更健康高纖，熱量減半，卻又可以保持飽肚，對於想健康瘦身又愛吃的人士來說可能是相當吸引。當中的小秘訣是食物種類不變，只需改變餐盤中的食物比例，便可以將原本的食物熱量大為減半。尚未有概念如何辦到？看看以下一班外國營養學家所做的示範︰

圖右較多的是白飯、芝士及牛油果，減少芝士及牛油果，白飯以椰菜花飯代替，提高蒸西蘭花的比例，圖左的食物熱量跌了近60%。（ilanamuhlsteinrd IG）

你看懂以上兩碟食物的分別嗎？先看相同之處，兩碟的食物種類一樣均有六款，蒸西蘭花、白飯、芝士、瘦牛肉、牛油果及番茄莎莎，右面的熱量是617千卡，而左面只是367千卡。留心食物的比例，將芝士及牛油果的分量減少，以椰菜花飯代白飯，並提高蒸西蘭花的比例，熱量足足跌了近6成。

細看食物內容︰

（右）1杯白飯、1/2杯熟的瘦牛肉、1/2杯蒸西蘭花、1/4杯番茄莎莎、1/2個牛油果、2湯匙芝士；

（左）1杯椰菜花飯、1/2杯熟的瘦牛肉、1杯蒸西蘭花、1/4杯番茄莎莎、1/4個牛油果、1湯匙芝士。

請點擊以下圖片了解更多示範︰

+ 4 + 3 + 2

健康地減肥是一場持久戰，如果常常按捺自己「不吃」，隨後食慾反而會增加，更易暴吃而致胖。以下25個簡單方法由外國營養專家及大學科研人員的研究總結，原來稍稍改變飲食上的習慣，已經對減肥工程有莫大裨益。

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