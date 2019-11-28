【補鈣食物】食芝士補充鈣質　幾多片先等同一杯牛奶鈣含量？

補充鈣質有助於骨質發育，因此對於成長中的孩童、青春期男女來說格外重要，根據台灣衛福部國民健康署建議，7～9歲的孩童每日需要800毫克鈣質，10～12歲需要1000毫克，12～18歲則增加至每日1200毫克。在日常生活飲食中，牛奶、黑芝麻、傳統豆腐、綠葉蔬菜等食物，都是很好的鈣質來源

其中，牛奶是最常被推薦用於補鈣的食物之一，那麼以牛奶為原料製作的天然芝士與再製芝士，是否也能作為補充鈣質的食物？（按下圖了解！）

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至於坊間流傳，再製芝士中含有的「磷」量較高，導致吃再製芝士補不到鈣還導致鈣質流失，這個說法其實並不完全正確。適量的磷，是維持人體機能正常運作的不可或缺角色，過量的磷則會影響身體裡的磷與鈣的平衡。日常生活中如熱狗、火鍋料等加工製品都含有較多的磷；而再製芝士同時含有鈣質與磷，食用時也能攝取到鈣。若要維持良好的磷鈣平衡，需在日常生活多管齊下控制磷攝取量，而不是只單靠不吃芝士片就能達成。

整體而言，吃芝士能夠補充鈣質，還能夠補充生長發育所需的蛋白質，搭配運動與充足的睡眠，對於孩子的生長有所幫助，也讓餐桌上的料理滋味更加豐富！就讓芝士的營養為全家人的生活帶來更多的樂趣吧。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：吃起司可以補充鈣質嗎？】