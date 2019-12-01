【飲食熱話】料理配色擺盤蘊藏美味秘密！咩顏色食材會促進食慾？

大家一定有這樣的經驗，同樣的食物因為擺盤方式有創意，就感覺比較好吃。實際上，這是有實驗根據的，料理的呈現方式確實會影響大腦對食物產生的感受。透過視覺可以影響食物的美味程度！

什麼顏色會促進食慾？食材與餐具、器皿要如何配搭？點擊下圖看答案！

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擺盤的方式，簡單可分為：「堆高式」與「平鋪式」。（ Jay Wennington/Unsplash）

擺盤的方式，簡單可分為：「堆高式」與「平鋪式」。堆高式很常見於一般料理，例如以生菜、飯、或是意大利麵鋪底，再將顏色豐富的佐料或主菜疊加，以放射狀從圓心堆疊，讓視覺焦點停留在中間。平鋪式適用於呈裝在淺碟的料理，像許多台菜辦桌料理都會使用這種技巧，例如將葉菜類平鋪成環狀，中央空出放置主菜的空間。再疊加上其他佐菜或是淋上一點醬料做裝飾豐富層次。

掌握好食材、器皿的顏色再加上簡單的擺盤，務必留出一點空白感才不會對用餐者形成壓迫感。學會這些小技巧後，就能讓食物變得更好吃！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：料理配色有何訣竅？】