【瓦煲保養】瓦煲耐用4大「開煲」法　使用前中後注意事項免爆煲

瓦煲如何保養，如何「開煲」？使用中及使用後該注意什麼？按文中的建議處理，瓦煲可更耐用之外，也可避過突然「爆煲」的不知所措。

天氣開始轉冷，在寒冷的冬天，很多人喜愛幫襯煲仔飯，用瓦煲煮菜、煮粥或煲湯，瓦煲的保溫性強，存熱久，飯菜夠香；湯夠醇，好處多多。

冬天寒冷是煲仔飯的季節。（資料圖片/王嘉豪攝）

記者回憶起以前媽媽在冬天時用瓦煲煮一品鍋，「煮煮吓突然爆煲，搞到一爐都係…」危險又狼狽。

瓦煲的保溫性強，存熱時間長，煮湯或煮粥，用膳完畢後瓦煲仍是溫熱。（網上圖片）

瓦煲屢次使用後會漸生裂紋，有時肉眼也難發現，若果使用不當的話，瓦煲也好易「爆煲」和碎裂。做好保養方法，有機會令瓦煲更耐用。首先，剛買的新瓦煲需要「開煲」作事前保養，保養的方法大多是浸水及塗油等，最大目的是滋潤瓦煲，使煲壁的孔眼吸收了水及食用油，避免瓦煲因乾燥或遇火驟熱時而破裂。

「開煲」時做好保養方法，瓦煲也較耐用。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

請按圖參考新瓦煲「開煲」4大方法︰

+ 3 + 2

某些食店會用鐵線來箍住瓦煲，使爆裂的機率減低，另外食店的炭爐火力平均，瓦煲破裂的機會比用煤氣爐低，氣體爐的氣壓高，較容易令瓦煲出現裂紋，瓦煲相對上不耐用。然而想瓦煲較「襟用」，不易爆煲，使用時及使用後有注意事項可參考。

相比氣壓高的煤氣爐，炭爐的火力平均，較少機會令瓦煲破裂。當在家中使用瓦煲，留心一些事項，使瓦煲的壽命更長。（資料圖片/蔡正邦攝）

請點擊下圖了解使用瓦煲要留心的地方︰