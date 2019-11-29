【飲食熱話】教你輕鬆種出6款水培蔬菜　只需要一個杯、一個菜根

現今面臨食安的疑慮，相信許多都市人很羨慕小農身懷一身要什麼菜、就有什麼菜的種植技能，難道也想自給自足的一般人就無計可施了嗎？其實不然，現在只要有一碗盤、一空杯就能夠利用它們來種植蔬菜呢！只要家中有可以讓植物吸收到太陽光的空間，一堆小容器就能簡單的創造一片開心農場，再也不必擔心蔬菜有農藥殘留了！

絕大多的都市人都想要有個小小菜園，但是痴人說夢啊！除了沒有土地、時間和空間之外，光是從何著手、如何種植都是滿滿學問和技巧在其中，一時半會，想要讓一根蔥存活下來都是個困難，而且外行人更要花翻倍的時間呢。

現今面臨食安的疑慮，相信許多都市人很羨慕小農身懷一身要什麼菜、就有什麼菜的種植技能，難道也想自給自足的一般人就無計可施了嗎？（Lou Liebau/Unsplash）

可是，別再擔心最後你會因為沒空間、沒技能又沒時間而放棄調小農的夢想，今天推薦大家6種只要1個杯子、1個菜根，就能輕鬆種出水培的蔬菜囉！按下圖了解詳細教學！

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不容小覷的蔬菜生命力，給足氧氣、水份、陽光，就能利用菜根當作植栽，實在非常方便簡單。不過，也要注意水源必須酌量減少，不然菜根可能浸泡太久會爛掉！往後，送客禮物也可以是出自個人的「小小手作蔬菜杯（碗）」。

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