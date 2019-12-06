【椰子營養】椰子產品功效超強大　有助心臟健康更護髮護膚！

市面上，可見到不少椰子製作的產品，例如：椰子油、椰子糖、椰子水等。椰子除了可當作食材與護膚品外，在網路及民間也流傳着椰子的各種療效。椰子既天然又安全的特性，促使不少研究者進一步了解。

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1、椰子糖

椰子花提供一種可以加工製成糖漿或蜂蜜狀物質的汁液，然後將汁液乾燥，便形成椰子糖。椰子糖是一種天然的甜味劑，可能比普通的砂糖稍貴，因為它的好處使其成為比許多其他甜味劑更好的選擇。例如椰子糖比正常的日常糖更適合糖尿病患者和腸道健康，它含有微量的維生素和礦物質，如鐵、鋅、鈣、鉀，一些短鏈脂肪酸、多酚和抗氧化劑，以及纖維。但椰子糖的熱量與普通砂糖相同，也要適量攝取。

椰糖雖然較健康，但熱量和普通砂糖一樣，要適量攝取。（VCG）

2、椰子麵粉

椰子麵粉即是由椰子肉乾燥再磨粉。椰子肉能益氣，令人面澤。現代的營養成分分析也發現，椰子果肉含油量為60至65%，油內大部分的脂肪酸為飽和脂肪酸，僅有很少的油酸與亞油酸。飽和脂肪酸也是人體所需要的營養成分。此外椰子肉尚含有一些蛋白質、蔗糖、葡萄糖，對皮膚也有益處。

椰子麵粉即是由椰子肉乾燥再磨粉。椰子肉能益氣，令人面澤。（unsplash／Gilles Lambert）

營養成分方面，一杯約30克的椰子麵粉含有大致：120卡路里、16克碳水化合物、6克蛋白質、4克脂肪、10克纖維。

椰子麵粉是碳水化合物嗎？來自椰子的麵粉通常被認為是低碳纖維，無麩質及低升糖指數，不妨考慮用椰子麵粉代替普通麵粉。

3、椰子水

椰子水每杯含有約46卡路里、10克天然糖，含少量蛋白質和零脂肪，還有多種維生素、礦物質，是人類健康的理想選擇。椰子水的主要營養素是鉀，含有約600毫克（每日12％），使其成為高電解質飲料。椰子水還含有少量的鈉、鈣和鎂。電解質對於維持血容量，心臟健康以及防止脫水至關重要。而維持電解質水平有助於減輕疲勞、壓力並幫助維持肌肉放鬆。

椰子水清甜可口，是炎炎夏日中必備飲品之一。（Pexels）

4、椰子油

椰子油是提取自成熟椰果肉中的食用油，是解決皮膚乾燥和脫皮的最安全方式。椰子油對於皮膚也是極好的按摩油，而作為潤膚霜適合各種皮膚。椰子油對於皮膚的好處可與礦物油媲美，甚至比礦物油更出色，因為它對皮膚沒有任何副作用。椰子油能延遲皺紋、皮膚下垂等，這些隨着年齡的增長而漸漸凸顯的問題。它還能幫助治療如牛皮癬、皮膚炎、濕疹等皮膚感染問題。因此椰子油是大多數肌膚保健品的基本原料，例如乳霜、面霜等等。

椰子油是提取自成熟椰果肉中的食用油，是解決皮膚乾燥和脫皮的最安全方式。（VCG）

此外，椰子油是頭髮最好的天然營養品。它有利於頭髮的健康生長，並讓髮色呈現光澤。經常用椰子油按摩頭部，可以保證你的頭皮遠離頭皮屑。在印度，椰子油被廣泛地運用在護髮上，有助於破損髮質再生。

椰子油是頭髮最好的天然營養品。（unsplash／Pharma Hemp Complex）

作者簡介：營養生

營養生（Negimen）的意思是營養配合養生（Nutrition + Regimen = Negimen）。全港首創數據化茶療「Negimen Tea」，根據各人的體質數據設計專屬茶方。總結平時的飲食習慣及身體狀況，以精密儀器分析配合營養生的數據庫，設計由天然材料而成的減肥茶方。長久以來，我們堅持三大原則：無營養補充品，無西藥成份及無過量運動。健康是沒有捷徑的，配合天然的茶方及正確營養上的攝取，堅持真正的健康減磅，達到養生中「未病先防，未老先養」。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「椰子一身是寶！」​】

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