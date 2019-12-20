【楓糖煙肉腸仔卷食譜】新手不失敗派對小食　楓糖代蜜糖更健康

每次講起聖誕節小食，最先一定想到菠蘿腸仔，其實香腸除了配菠蘿，根本大把選擇。今次想示範一個煙肉腸仔卷，但卻不似平日般用廚師腸，另外亦配上楓糖醬，吃起來有BBQ的感覺，而楓糖也比蜜糖更健康。

攝影、攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：陳錦超

很多人喜歡吃廚師腸，甚至聽過大尾篤燒烤王的麥師傅說，曾將燒烤場的腸仔換成另一隻他認為更好味的腸，結果卻不受客人歡迎。但其實你們不覺得廚師腸很鹹嗎？每次燒烤都要搽很多蜜糖，方能蓋過它的鹹味。今次做楓糖煙肉腸仔卷，由於煙肉本身已經偏鹹，所以就棄用廚師腸，換成外國人喜歡的Mini Hot Dogs（小香腸），由牛肉製成，味道蠻討好。不過如果你不吃牛，用蜜糖腸等等都沒問題。

今次用小熱狗腸來做這個小食，外皮焗得香脆，再配塗上楓糖的香口煙肉，滋味倍添。

煙肉腸仔卷在串燒店、小食店都有得食，但就比較普通，多數只灑些椒鹽或孜然粉，何不像BBQ那樣塗些蜜糖呢？不過筆者發現，除蜜糖之外也可用楓糖取而代之，而楓糖對人體亦有不少好處。坊間常有一些非純正的楓糖，因為在美國，只要糖漿的主要成分為楓樹生產，即可被稱為楓糖；不過加拿大則比較嚴格，含糖量需不低於66%，並且完全由楓糖生產的糖漿，方能稱為楓糖。雖然楓糖卡路里跟砂糖相若，但有錳和鋅等礦物質，而且也很高鈣。市面上有些糖漿加得水多，所以比較稀，建議用稠身些少的楓糖，能更易掛在腸仔卷上，焗得夠脆卜卜的話，在派對上絕對是可以被「秒清」的小食，人人都搶著吃！

楓糖煙肉腸仔卷食譜

健康小貼士：

楓糖的卡路里跟砂糖差不多，但其錳和鋅含量卻較高，每13克楓糖有0.44錳和0.55毫克鋅，而且它亦非常高鈣，鈣含量比蜜糖高10倍，但含鈉量卻僅得其1/10。此外，有指科學家發現楓糖中的抗氧化劑或對控制二型糖尿病病情有一定效果。

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