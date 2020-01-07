【茶包安全】高溫泡塑料茶包釋逾百億塑微粒　濾紙茶包同樣含膠？

加拿大一項最新研究發現，看來高檔次的網袋塑料茶包，以高溫熱水沖泡時，單個茶包釋出數十億微粒納米塑料，人們不經意間便喝下逾百億的塑料微粒。在日常生活環境中、自來水、樽裝水及其他食品中（例如︰鹽），隨處可見微塑料的存在。

據加拿大麥基爾大學（McGill University）新聞檔案室，該校在《環境科學與技術》（Environmental Science＆Technology）雜誌上發表報告，塑料茶包浸泡在高溫水時，有逾百億顆直徑小於5毫米的塑料微粒釋出，這些極微小的顆粒肉眼完全看不見。

加拿大麥基爾大學（McGill University）研究人員發現網袋塑料茶包，以攝氏95度高溫熱水沖泡時，單個茶包釋出數十億微及納米塑料。（尹嘉蔚攝）

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研究員Hernandez表示，這項結果對希望減少塑料使用量的消費者有積極貢獻，讓他們對自己購買的產品有更多了解，她認為沒有必要用塑料茶包，這不僅讓人體吃進塑料微粒，也增加了環境負擔。世界衛生組織（WHO）於2019年8月的報告說出，飲用水中的塑料微粒似乎沒有對人體造成危害，並表示雖然人體不太可能吸收大於粒徑150微米的微塑料，但對極小的納米塑料微粒的吸收率可能較高，目前這方面數據有限，並呼籲此問題需進行更多研究來探討。

塑料茶包或濾紙茶包，當中也含有聚丙烯（Polypropylene）物質。（尹嘉蔚攝）

如果消費者擔心塑料茶包中釋放到熱水中的逾百億「微膠」含量，選擇回常見的濾紙茶包，問題便可解決，然而真相又是否如此？

請按圖了解《獨立報》及《BBC》對此的報導︰

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其實，消費者也有其他選擇，市面有多類的散裝茶葉出售，使用可循環再用的不鏽鋼茶夾，相比使用用完即棄的茶包或茶袋更環保，亦可避免吸入塑料茶包中的微塑料。

不鏽鋼茶夾或有茶隔的水杯也可取締茶包使用。（尹嘉蔚攝）

參考資料︰Independent/BBC/McGill Newsroom