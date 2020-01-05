【增肌食物】結實肌肉強飽腹提升代謝　26種不可不知優質增肌食物

燃燒卡路里，身體須維持足夠的肌肉量，有效的蛋白質是促進肌肉生長的重要營養。美國運動營養學博士推薦26種食物有助建立結實的肌肉。

減脂或保持苗條，毋須餓壞身體，或躲在健身房裡度日，吃正確的食物也可以使你精力充沛及增強飽腹感，也有助有效率地燃燒卡路里。例如優質的蛋白質食物便有助提升新陳代謝，與碳水化合物或脂肪相比，人體需消耗更多的熱量來消化蛋白質。

優質的蛋白質食物有助提升新陳代謝，與碳水化合物或脂肪相比，人體需消耗更多的熱量來消化蛋白質。（馮嘉雯攝）

營養師王敏寧（Mandy）曾於過往訪問時指出，蛋白質食物在修身期間，可以提供飽肚感，不易導致亂吃其他食物來果腹，例如吃烚雞蛋有助減重，補充身體所需的蛋白質，使肌肉不易流失，不過要留意的是，吃雞蛋也不等於可以減肥。

美國運動營養學博士Grant Tinsley指出蛋白質有助於構建和修復肌肉組織。（Unsplash）

多吃蛋白質食物的另一好處是增強肌肉，美國運動營養學博士Grant Tinsley於知名健康網站撰寫文章並指出，蛋白質有助於構建和修復肌肉組織，但在運動及體育鍛煉時，碳水化合物和脂肪也是必不可少的能量來源。

按圖了解營養學博士推薦的26種食物有助建立結實肌肉︰

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據營養與營養學研究院的資料，優質的碳水化合物提供身體能量，蛋白質可製造和修復肌肉，兩者要相輔相成來獲得適合的氨基酸來組成肌肉。在理想的情況下，應在運動前1至3小時及運動後的4至6小時內，同時攝取碳水化合物和蛋白質以鍛煉肌肉。

參考資料︰Healthline/Insider/The News Lens