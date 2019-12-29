【減肥餐單】營養師500卡火鍋範例　有肉有海鮮非只吃青菜豆腐！

減肥是永遠的必修科，記者是過來人，3個月減26磅，恆心、韌力及自律不可少，想食照可食，因為強忍食慾更易引起後來的暴飲暴食。好像吃火鍋一樣，瘦身期間大可以打甂爐，當然要懂得揀飲擇食，挑選「瘦」食材杗用也可有肉、海鮮和粟米，吃火鍋也可食住瘦。

冬令及聚會時節，大家少不了「圍爐」，之前探討過台灣營養師及生機飲食專家提醒市民吃火鍋瘦身有法的建議【火鍋減肥法】專家7大瘦身貼士食住瘦 麻辣鍋熱量3900卡居第二請按下圖先重溫重點︰

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就以上火鍋減肥法的提議，記者亦諮詢營養師王敏寧（Mandy），她對於飲食「陷阱」及減肥和運動方法均有心得，並指出以上的7個方法吃火鍋皆有道理，已概括吃火鍋時應注意的事項，她指吃火鍋減肥其實是可行的，因為它的製作方法以烚為主，大前提是湯底要不油膩，食材配料方面宜謹慎，選清淡、低脂及高蛋白的食物，以火鍋作「減肥餐」也可作考慮之列。除了食物之外，享用火鍋時飲料也應留心，如果湯底太鹹或食物醃得過鹹，容易令人口渴，假如選擇飲汽水的話就更易致胖，因半支汽水已有半碗白飯的熱量。

海鮮、魚類、菇菌是蛋白質豐富的食物，蔬菜提高食用纖維攝取，烏冬是精製澱粉及含鈉量較高，揀米粉較精明。（鄧倩螢攝）

「減肥」火鍋食材可以挑甚麼？Mandy就打甂爐幫助瘦身提供實際可行的建議，同時指出有些食材易吸油和吸水，例如響鈴和山根，它們本身也是高熱量的食物。另外，肥牛一片有60千卡，即食麵1個已有400千卡，其次芝士丸、包心丸及魚皮餃等也屬高熱量！看來沒有甚麼食物可揀？Mandy卻提議一份具體及精明吃火鍋的例子，此火鍋餐單的熱量只有500千卡，比一般多人選擇的火鍋配料足足少了660千卡。

按圖看看Mandy建議的輕盈火鍋配料選擇貼士及「肥、瘦火鍋熱量比併圖」︰

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此外，Mandy向記者引述，她曾有一位身型屬大碼的客人跟她分享，那位客人每星期一次跟同事「一人一鍋」打甂爐當食中午飯，並以此份「500卡火鍋」範例進食，平時對飲食也有適度節制及有做運動，半年成功減了約十多磅，可見減肥期內不一定避開火鍋不吃，精明選擇火鍋湯底、配料及醬料方是上策。



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