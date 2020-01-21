【新年糕點熱量】煎糕比蒸糕多50%熱量！氣炸糕小心墮瘦身陷阱！

臨近新年，親友相聚的話題都環繞賀年食品。

Bonnie埋怨：「今年的聖誕跟農曆新年太相近，剛吃過一輪聖誕大餐，接著就是一連串的團年歡聚，還有陸續有來的新年糕點和全盒食物，再來公司春茗，肚皮真是吃不消。」

我揶揄說：「就算並非聖誕新年，也不見你吃得有多清淡！」她說：「信我！新年後我鐵定積極減肥。」我自言自語：「這句座右銘，大概只是讓自己節日内可放肆地吃的藉口吧！」

聖誕跟農曆新年都是大吃大喝之節日，開心過後可能就要積極減肥了。（Pixabay/Pexels）

朋友間對她這句口頭禪已經置諸不理，積奇說：「今年大家選了哪間店出品的蘿蔔糕？」我說：「我還是鍾情八珍。」雲妮問：「八珍的，熱量較低嗎？」我說：「倒不是。糕點應節嘛！只是一年一次，還是選自己喜歡的，總覺得那種味道，像外婆親手做的一樣，是兒時的回憶啊！」

蒸糕比煎糕少50%熱量，你會點揀？(資料圖片)

祖兒興奮地說：「哈哈！我今年可以大快朵頤。剛買了氣炸鍋，可以做健康糕點。」我提醒：「沒錯。烹調方法是控制熱量的重點，如以煎及蒸的比較，煎的熱量足足多了50個巴仙。用氣炸烹煮，的確少用了油，還多了香脆的口感，但必需注意，別因此成為了多吃的理由。」

祖兒驚訝：「你怎知道的，新年未到，我已經吃了一底。」積奇問：「蘿蔔糕是否屬較低卡的糕點？」我答：「算是。每件一厘米厚，信用卡大小，約50克的，大約是50卡，吃兩片，已是‪1/2‬碗飯的熱量，所以，年初一至三，應節淺嘗還是可以的，節日過後，就不宜再多吃了。」

蘿蔔糕是很熱門的賀年食品，用人氣氣炸鍋烹煮，的確少用了油，還多了香脆的口感，但別因此而成為多吃的理由，墮進「健康的陷阱」，反而愈食愈多，愈食愈肥！（lienyuan lee/Wikimedia Commons）

積奇說：「好的，照跟！」雲妮說：「但我愛吃芋頭糕。」我說：「一件約85卡，畢竟澱粉質含量比蘿蔔糕多。」祖兒問：「馬蹄糕清清甜甜，好像不太油膩。」我說：「沒錯。普遍每件約65卡，但糖分的多寡對熱量影響很大。 」Bonnie問：「那麼，我最愛的椰汁年糕呢？」我說：「一件已有約120卡，兩件的熱量已是一碗飯了。」

積奇大笑：「Bonnie！你真犀利！每次選的都是最致肥的一款。」

按圖看黃凱詩提供的「蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕、椰汁年糕」的熱量：