【氣炸鍋食譜】泰式炸蛋原來蝦膠包皮蛋！零技巧泰式風味小食

有次去九龍城的泰國菜館，朋友點了道「泰式皮蛋炸蝦餅」，沒想到意外地好食。試過去不同的地方，發現它並沒有一個官方名字，有人叫它炸皮蛋、有人叫它泰式炸蛋，見不少人都不約而同稱這個蝦膠包著皮蛋的小吃作「泰式炸蛋」，我也照跟好了。今次示範的更是氣炸鍋版本，不失香口又省油。

攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：徐瑋聰

泰式炸蛋所需材料很簡單，主要就是蝦膠和皮蛋，其餘的是調味料和醃料。今次為了節省時間而用現成蝦膠，街市魚檔及部分超市有售，有些蝦膠早已調味，可以直接使用，無需再醃，建議購買前可先問清楚檔主。身邊有些朋友見到現成蝦膠裡面有蝦腸，覺得很倒胃口，如果你也是有類似想法，不妨自己打蝦膠，雖然確實打到手都痠，但就可確保沒有蝦腸。

如果你不會自己打蝦膠、或不會挑蝦腸的話，請參考以下教學：

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製法十分簡單，手心沾點水，鋪上蝦膠，確保每邊均勻地包住皮蛋即可，之後便可上炸粉，離不開也是麵粉、蛋漿、麵包糠，噴上油再氣炸兩面，將每隻皮蛋一分為四便大功告成。一瓣一瓣的皮蛋，加熱後微微溶化帶流心，更爽彈的蝦滑相映成趣。

泰式炸蛋食譜

健康小貼士：

皮蛋是以輕鹼化學物混合灰泥和米糠，把鴨蛋醃製，過程中會產生強鹼作用，把蛋白質和脂質分解，不但較易消化，膽固醇含量也較少，加上礦物質豐富，能有助營養吸收、增進食慾，具潤肺滋陰、降血壓功效！

這個皮蛋跟酸酸辣辣的泰式辣醬是絕配！

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