【入廚貼士】15分鐘炮製爆汁漢堡扒　日本達人傳授秘技全靠1張紙!

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漢堡扒，一提起日式洋食便會想起的美食，啖啖肉，配上各種濃郁味美的醬汁，不單是小孩子的最愛；簡單加上一些擺盤裝飾後，更是用來大宴親朋的好菜式，因此這道菜亦深受日本家庭主婦喜愛。但這道菜的工夫較多，預備時間亦較長，動輒便要一小時以上。但日本節目《生活小貼士》近日便分享了只需15分鐘便可炮製出肉嫩多汁的漢堡扒秘技！

究竟如何可以用極速的方法做出鮮嫩多汁的漢堡扒呢？　(《生活小貼士》截圖)

日式漢堡扒一向是日式洋食的代表，但每每需要很長的製作時間和繁複工序，對於忙碌的香港人來說，實在不方便。這次日本節目《生活小貼士》便找來了擅於運用錫紙煮食的「錫紙阿寶」來示範，如何用15分鐘做出鮮嫩多汁的漢堡扒，各嘉賓試食後都表示味道比平時用平底鑊煎更加好吃。

「錫紙阿寶」是以「BBQ次郎」這個藝名活躍於演藝界，他運用錫紙的技巧可以說是爐火純青，能炮製出各式各樣的美食。(《生活小貼士》截圖)

按圖看一般做漢堡扒時的繁複步驟：

不過，「錫紙阿寶」表示用以下這個方法，不但可把製作時間縮短至15分鐘，更不會用到油和平底鑊！

按圖看「錫紙阿寶」如何15分鐘製作漢堡扒的方法：

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按圖看製作漢堡扒的貼士：

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