免焗蛋糕食譜｜免焗免糖免魚膠芝士蛋糕　幼滑香甜靠梅花點香蕉？

香蕉的生熟程度，從蕉皮一看便知道了，愈青綠的愈生，愈熟的愈黃，甚至會長出斑點，整條蕉變黑等。當然有人喜歡食又甜又腍的香蕉，但另一方面也有些人覺得蕉皮佈滿黑斑倒胃口。不過，早前有研究指出，梅花點香蕉營養高，抗癌因子更比一般香蕉高8倍！除此之外，原來只要用一隻梅花點香蕉，就能輕鬆整到芝士蛋糕，更是免糖、免魚膠、免焗爐！



芝士蛋糕免焗免魚膠粉？日本節目《生活小貼士》就曾介紹活用變黑了的梅花點香蕉，製作成入口即溶、口感滑溜的免焗芝士蛋糕，主持人大讚：「這是整個系列出現過的甜品中，最高名次的一款，簡直超乎我想像！」很多人都會製作芝士蛋糕，但這一款凍餅免焗爐之餘，更是連魚膠和砂糖這些最基本的材料都可以省掉。

究竟免糖免魚膠的芝士蛋糕是如何做到？請按下圖：

芝士蛋糕的完成品，看上去有點像布甸。（《生活小貼士》節目截圖）

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1 以微波爐500W加熱香蕉2分30秒，助香蕉濕潤軟滑的口感。

2 把軟爛香蕉、100毫升牛奶、100克忌廉芝士、1湯匙檸檬汁放入攪拌機，攪拌約30秒。

3 把溶液倒入器皿中，約8成滿最好，放入雪櫃冷藏2小時完成。

大家吃完都對這個做法極簡單的芝士蛋糕讚口不絕，並且對背後原理十分好奇，節目組訪問了日本農研機構果樹茶業研究部門吉岡博人先生作闡述，他不但解釋了，更說香蕉愈熟愈容易成功，味道也愈甜。

請按下圖了解免糖免魚膠芝士蛋糕的原理，以及香蕉的神奇之處：

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節目教授的方法，屬於比較慳材料又慳時間的做法，而且也能活用過熟的香蕉，對香蕉控一定很吸引。其實芝士蛋糕種類五花八門，有紐約芝士蛋糕、豆腐芝士凍餅、藍莓芝士蛋糕等等，以下會提供一個簡單的「日式芝士蛋糕」食譜，以及由黃淑儀（Gigi姐）所教授的「香蕉蛋糕」食譜！

【情人節食譜】電飯煲日式芝士蛋糕 免焗甜品不黐底簡單零失敗

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香蕉蛋糕食譜

資料來源：《生活小貼士》