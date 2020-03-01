【究竟食咗乜】黃秋生Ricky學煮古法肉醬意粉　茄汁落少少就夠？

ViuTV的飲食節目《究竟食咗乜》（What the food）廣受好評，成為該台近來最多人睇的節目，除了主持人黃秋生與張錦祥（Ricky）之外，同行的翻譯、製片兼廚師林紋蔚（Amy）亦表現亮眼，獲觀眾喜愛。在節目的最後一集中，Amy就帶兩位去跟自己的師父Edda Miglioli學做正宗的手工扁意粉，之後更用麵條炮製古法肉醬意粉！看完之後終於發現，原來一直都做錯了，究竟Amy跟她的師父又有甚麼秘訣？

ViuTV深度飲食節目《究竟食咗乜》（What the food）的讀者，都應該會注意到黃秋生與張錦祥（Ricky）身旁的女翻譯員林紋蔚（Amy），很多觀眾都讚她表現自然、對廚藝有一定知識，原來她不僅精通意大利文，更在意大利學廚十多年，開設了自己的餐廳。剛過去的周五（28日），節目播出最後一集，除了簡單介紹Amy的背景外，她更帶秋生和Ricky去見自己的意大利菜啟蒙老師Edda Miglioli，學做手工扁意粉（Tagliatelle）。

Edda Miglioli今年75歲，自小已學習做餅皮，包括：麵、餃子、意大利飯，在入廚方面給Amy（左）不少啟發。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

Edda Miglioli是位75歲的老婆婆，自8、9歲開始已經學搓麵糰，如今雖已滿頭白髮，拿起超長的擀麵棍時卻仍毫不吃力、游刃有餘。她向幾位主持示範如何製作扁意粉（Tagliatelle）。

請按下圖睇新鮮手工扁意粉的製作步驟：

「工欲善其事，必先利其器。」這支實木製的擀麵棍非常重要，更是Edda的家傳之寶，來到她已是第三代。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

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既然製作了如此新鮮的扁意粉，當然不要浪費，接著Amy就用這個意粉去炮製人人都食過的肉醬意粉！意粉幾乎是最能代表意大利的美食，Amy就解釋，由中部至北部，幾乎所有人都會食肉醬。然而，只要你有上網看過食譜，都知道肉醬意粉做法有很多不同版本，有人會牛肉豬肉兩溝、有人只用豬肉，有人簡單到只加番茄、茄汁和意粉……到底最元祖的製法是怎樣？Amy直言以她接觸過的廚師中，每個地方都有不同的食譜，不過今次她所示範的便是「古法肉醬」，四、五十年前已獲國家商會認可為「傳統正宗的肉醬做法」，當中的竅妙居然是……茄汁不要下太多？

請按下圖睇Amy示範的「古法肉醬」：

原來這種「古法肉醬」，早於70年代已由意大利廚藝研究院及餃子協會向當時的國家商會登記為「傳統正宗的肉醬做法」。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

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秋生哥立刻試食，但素來有話直說的他就覺得味道不太夠，大概是因為肉醬未煮得夠久。（ViuTV《究竟食咗乜》節目截圖）

資料來源：ViuTV《究竟食咗乜》（What the food）