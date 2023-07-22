煮意粉貼士｜意粉彈牙一定要加鹽和油？幾時下油原來一直都做錯！

煮意粉可能是西餐的入門菜式，簡單將意粉煮熟，加個現成意粉醬已經食得。人人都說煮意粉的時候，一定要加鹽和油，儘管一直都是照辦煮碗，但你又知道是甚麼原因嗎？以下就講講箇中的原理，再附上5個簡單的意粉食譜。



煮意粉為什麼要加油、鹽？

要了解加鹽加油的原因之前，先要認識意粉的構造，乾麵條有澱粉粒，而這些澱粉被表層的小麥蛋白質纖維鎖住，在煮意粉的過程中，熱力會令澱粉破裂，滲進水裡，所以煮完意粉的水顏色會變混濁。而加鹽及油，都會影響到這些澱粉的分解，以至是意粉的口感。有指加鹽能加快煮意粉的時間，原來實情並非如此！

很多人在煮意粉時都會加鹽、油，究竟這是否必須？（Pexels）

儘管不同品牌的意粉烹煮時間會稍有分別，但一般來說，煮意粉時間約為8分鐘，這8分鐘期間，麵條的狀態也一直在變。

1至2分鐘：意粉會因為吸了水而膨脹，澱粉遇熱糊化亦會使麵條開始變黏。

3至6分鐘：澱粉持續糊化及變軟。

7至8分鐘：隨著意粉煮熟，澱粉層會逐漸變硬，並完全跟麵條分離，意粉反而不再具黏性。

請按下圖睇煮意粉為何要加鹽和油：

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意粉種類繁多，能配搭的醬汁、食法也有所不同。（VCG）

以下介紹幾個不同意粉的簡易食譜，歡迎下載：

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