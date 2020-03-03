【入廚貼士】一直切錯西瓜？換個切法即可1秒去核　效果極神奇！

西瓜的季節，很快便到了！天氣開始熱，散發著初夏氣息，雖然坊間已有些無核西瓜，但有時也會碰到有核的西瓜，結果呢？就是要咬一口、又吐一下核，很不暢快。以下就會介紹一個西瓜去核神技，原來只要換個切法，去核馬上就變得超輕鬆，連日本藝人都說要偷偷把這個秘技私藏起來！

西瓜，不知道平時大家會怎樣切呢？應該是打直切開，應該分開一片一片的吧？在ViuTV日前播出的《生活小貼士》中，主持人坂上就實測了一個相傳可以輕鬆幫西瓜去核的方法，三兩下即可過癮地吃到無核西瓜，獲嘉賓一致好評，而更讓人驚訝的，是原來西瓜核是有規律的生長，並非胡亂分佈在西瓜裡。

切西瓜原來有技巧，只要換個方法，以後就不必一邊吃一邊吐核了！（資料圖片）

請按下圖睇節目組推薦的西瓜切法，助你輕鬆去核：

+ 6 + 5 + 4

主持人皆大讚，現在一粒核都吃不到，可以大口大口的食西瓜，感覺很爽！（《生活小貼士》節目截圖）

究竟為甚麼只要把西瓜切成12份，便能確保西瓜核能輕易清走？節目組就訪問了東京農業大學農學部助教高畑健，它解釋是與「維管束」有關。有人以為「維管束」是西瓜打針的痕跡，其實是它與生俱來有的組織，亦不獨是出現於西瓜，亦常見於其他植物。

請按下圖了解更詳細的說法：

+ 10 + 9 + 8

資料來源：《生活小貼士》