【傑少煮意】蔡一傑YouTube教煮餸　公開揀洗浸嫩滑白切雞4大貼士

草蜢成員蔡一傑除了舞技了得外，原來他亦是一名廚藝高手，可謂唱、跳及廚藝樣樣掂！早陣子，蔡一傑更開設自家YouTube頻道《傑少煮意Remus Kitchen》教大家煮餸。影片一出便引來一致的好評，觀眾想不到蔡一傑的廚房功架了得，亦留言會集集追看及訂閱！而他第一集就是教大家煮白切雞，亦因為他的刀功及廚藝而留住了觀眾個「胃」。

蔡一傑的煮食頻道並沒有假手於人，由買餸、處理食材到烹調過程都一一由傑少包辦。第一集的《傑少煮意Remus Kitchen》所教的菜式便是廣東人最愛的白切雞，蔡一傑除了會逐步示範外，當中更有不少入廚小貼士，筆者在片中亦獲益良多，特別是製作薑蓉及斬雞方法。筆者將蔡一傑在片中所教的入廚小貼士分為4部分，方便重溫，同時亦可看齊一集的視頻，欣賞蔡一傑的入廚功架！

不少觀眾大讚蔡一傑的廚藝了得，令人意想不到！（《傑少煮意Remus Kitchen》影片截圖）

按圖看「揀雞」及「洗雞」實用貼士︰

+ 4 + 3 + 2

一般酒樓的白切雞在浸水過程都會加入薑及蔥，不過蔡一傑的浸水方法跟酒樓相反，只用清水，更分享了令雞皮彈牙的秘訣。

一般酒樓的白切雞在浸水過程都會加入薑及蔥來增加味道。（資料圖片）

按圖看「浸雞」實用貼士︰

+ 3 + 2

白切雞的另一個靈魂當然是薑蓉！蔡一傑更分享了一位順德粵菜師傅的薑蓉食譜，而且在切薑蓉時更有一個小貼士，令薑蓉保留口感同時又慳力！

按圖看「製作薑蓉」的實用貼士︰

上碟前，當然要將白切雞斬開，筆者強烈建議大家到影片中觀看蔡一傑的斬雞手法。因為他手起刀落、手法純熟，步驟亦簡單易明。

按圖看蔡一傑「斬雞」手法及步驟：