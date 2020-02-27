【入廚貼士】白蘿蔔去除苦澀有秘訣！簡單2步煮出清甜入味白蘿蔔

白蘿蔔，筆者曾在Facebook的飲食群組看到有人問道：「如何去除白蘿蔔的苦澀味？」帖文一出，不少網友都紛紛說出個人心得，有人認為苦澀與否是運氣問題；有人認為烹調時可以加多一點糖。其實除了加糖，只要在料理前多做一步，就能輕鬆去除苦澀味道！

白蘿蔔，雖說11至2月是最好吃的時間，一年四季都會見到它的蹤影。蘿蔔燜排骨中的蘿蔔更是「搶手貨」，因燜煮後白蘿蔔盡吸肉汁精華，軟腍入味。不過，當白蘿蔔處理不當，便會令整鍋燜菜變得苦澀。要避免白蘿蔔變得苦澀，可以參考以下2招！

白蘿蔔不同的部分，味道亦有少許分別。離葉子愈近的部位甜度愈高，往下的較辣，烹調時可根據料理類型，選擇不同部位。（資料圖片）

按圖看「2招去苦澀味」及「煮出清甜透心白蘿蔔貼士」：

+ 11 + 10 + 9

各地白蘿蔔各有特色！

因種植方法、水土不同的原因，各地的白蘿蔔各有特色，選擇前可以基於菜式及自己喜歡的口感而選擇台灣產（蘿蔔味重，甜度高）、日本產（清甜）、韓國產（沒有渣，多水分）及中國產（清香少澀）。

韓國產的最適合作醃漬物。

相關食譜：

【蘿蔔燜排骨食譜】簡易下飯家常菜 蘿蔔清甜最搶手！

蘿蔔燜排骨食譜

【素食食譜】味噌蘿蔔煮一鍋煮起 和風家常料理

味噌蘿蔔煮食譜

【蘿蔔糕食譜】電飯煲蘿蔔糕 一煲過免睇火去澀味要放什麼？

電飯煲蘿蔔糕食譜

+ 2

資料參考：三立電視台《美食鳳味》