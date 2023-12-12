芥蘭好處｜防骨質疏鬆助抗癌5好處　去芥蘭苦澀3招煮菜要用這種油

芥蘭的當造期為11月-4月當造，街市不難看到它的踪影。不過，芥蘭並非人人喜愛，全因自身帶點苦味，令人退避三舍。其實只要在烹調時準備這2樣東西，就能有效中和芥蘭的苦味，同時吸收其營養！



除芥蘭苦澀靠3招 加酒同炒香味提升

芥蘭，英文名為Chinese Kale，跟眾所周知的Super Food羽衣甘藍（Kale）屬同一家族，所以羽衣甘藍亦外號意大利芥蘭。不少人以為芥蘭的苦味來自其纖維，摘菜時會把絲狀的纖維摘走，事實上苦味是來自芥蘭自身，所以是無法拔走。不過可以靠後天的食材令芥蘭清甜爽脆！

不少人不喜歡芥蘭是因為那陣苦味。（資料圖片）

按圖了解去除芥蘭苦味的簡單方法及烹調、選購貼士︰

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去除芥蘭苦味方法：

1. 選擇用動物性油脂烹調，如豬油，亦可以配搭肉類同炒，令芥蘭沾上肉類的油脂。

2. 不論清炒還是汆燙，加糖都能有效去除芥蘭的苦味。

3. 清炒時也建議加點酒，能令芥蘭的香味昇華。



芥蘭5大健康好處 防癌降血壓補鈣...

芥蘭屬於十字花科蔬菜，含有豐富的鈣質以及葉黃素，有益於補骨髓、壯筋骨利關節、幫助細胞抗氧化，有助預防癌症及夜盲症。芥蘭為身體帶來的健康好處有以下5項，但同時亦有2類人士慎吃。

芥蘭好處：

1. 防止骨質疏鬆

2. 預防癌症

3. 減低患上心血管疾病

4. 預防夜盲症

5. 幫助排便



請按圖看芥蘭好處：

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芥蘭食譜清炒最簡單 薑汁臘味暖身惹味

冬天是芥蘭當造的季節，簡單配上肉類或薑汁都令芥蘭口感爽脆鮮甜！即看以下3道簡單快手芥蘭食譜︰

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芥蘭食譜

資料參考：華人健康網／食在有健康／healthline