【入廚貼士】生粉=粟粉=木薯粉？一文了解10種常見食用粉特性用途

「泰國生粉等於生粉？」、「生粉又等於粟粉或鷹粟粉？」每次煮飯的時候，經常都會用到生粉、鷹粟粉……但食用粉那麼多，又怎樣分辨呢？雖然每一款食用粉都有各自或相近用途，不過因為不同的名字或者材料上有少許不同，而令人混淆。以下文章便有助你簡單分辦常用的食用粉！

食用粉種類繁多，普通烹調、焗蛋糕麵包、製作晶瑩透明的糕點都需要用到不同的食用粉，以生粉為例最常的用法便是打芡，令醬汁更稠身。想避免因為選擇錯誤的食用粉而令整道菜失敗？參考以下幾項須知（常用食用粉、糕點用食用粉及麵粉），擺脫雞手鴨腳的情況！

每次看到食譜中的生粉，內心便會想粟粉等於生粉嗎？（資料圖片）

1. 常用食用粉

常用食用粉多數是以根莖類為原料的粉類，如生粉、木薯粉、地瓜粉、玉米粉。

按圖看4種常用食用粉特性及分別：

+ 7 + 6 + 5

2. 糕點用食用粉

糕點用食用粉多數是以米或穀物為原料的粉類，主要是增加黏稠效果、口感及透明度。

製作中式糕點會較常用糯米粉、粘米粉及澄麵。（呂榮棟、陳錦超攝／資料圖片）

按圖看3種常作糕點用途的食用粉特性及分別：

+ 5 + 4 + 3

3. 麵粉

麵粉分了3種，分別是高、中、低筋麵粉，當麵粉的筋性愈高，其蛋白質和黏性也會愈高，做出來的食物就會愈有韌性。

製作糕點時用錯麵粉會直接影響成品。（Oldmermaid＠Pixabay）

按圖看3種麵粉特性及分別：