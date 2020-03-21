【揀蔬菜貼士】番茄渾圓甘筍強壯就甜？日本專家解謎多數人揀錯

番茄及紅蘿蔔，如何揀更甜更好味？一般來說，顧客偏好夠圓、夠大及夠紅的番茄，紅蘿蔔要揀又粗又壯的來買。但更甜更美味的事實，往往超乎我們想像，尤其是番茄。

番茄是水果非蔬菜，番茄裡面有種子，能孕育成一朵朵小黃花，全因為番茄能入饌創出多變菜式，才誤以為是蔬菜。菜市場中每個番茄看來不相伯仲，基本上挑選圓潤、飽滿及通紅的番茄，無穿無爛便是好貨，但真相是否如此？

以下哪個番茄，你認為較美味、較甜？

哪個番茄，你認為較較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生講解，揀甜番茄最緊要看果蒂。但是大多數果蒂也一樣，或者「貪靚」會買完整呈星形果蒂的番茄，原來這或是多此一舉。甜度高的番茄，果膠含量高，果汁飽滿，跟甜度低的番茄一同放入水中，便明顯能分出高下！當然目測也能知道哪個番茄比較甜。

按圖了解又靚又甜的番茄鑒別方法、成因及在水中有趣的現象︰

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至於紅蘿蔔，即是甘筍，平日以袋裝或散裝出售，情況與番茄一樣，條條紅蘿蔔無大差別，隨手執起一條，硬淨夠粗便算，好少人留意原來有一個部位主宰了紅蘿蔔的口感和美味程度。究竟揀紅蘿蔔要看哪裡？

以下哪條紅蘿蔔，你認為較美味？

哪條紅蘿蔔，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解美味的紅蘿蔔之鑒別方法，下次買紅蘿蔔時不妨留意一下此重要部位︰