【氣炸鍋食譜】脆炸雞媲美麥炸雞！皮脆肉多汁全靠一張錫紙！

氣炸鍋版脆炸雞，其實是衝着M記的麥炸雞而來！去年底麥炸雞一出大受歡迎，連平日不愛快餐的一族都抵不住誘惑。不過，炸物脂肪多、熱量高，如用氣炸鍋不加油，是否也能做出油炸一樣的效果，皮脆嫩滑肉汁多？或是7成相似，像煎多過炸？

脆炸雞外脆內嫩好Juicy！

氣炸鍋脆炸雞，一般不加油的情況下，真的只能像煎雞，雞本身有雞油，氣炸後也香脆，但薄薄乾乾的一層雞皮，就是欠了那種一口咬下去脆卜卜又充實又Juicy的口感。其實要做到像麥脆雞不難，我給自己90%相似度，秘訣只需一張錫紙。

氣炸鍋脆炸雞毋須油炸也有油炸效果！

別以為錫紙是為了方便清潔而設，它還有更重要的任務，便是承接着雞釋出的油分。氣炸鍋以熱風氣炸食物，本來毋須錫紙，油分散落在鍋槽內。但若是鋪上錫紙，把雞件先氣炸10分鐘，釋出的油分便會留在錫紙上，這時蘸上炸粉的雞皮已變得乾身，再利用它自身的油髹上雞皮再氣炸10分鐘，雞便會變得香脆，肉質也嫩滑多汁不乾不嚡。

氣炸雞髀小胋士：

我還特地選了雞上髀，愛它啖啖肉，當然用雞下髀或原隻雞髀再切成三四件代替亦可。粉漿也別太厚，薄薄一層已足夠，否則口感不佳之餘，反容易「甩皮」皮肉分開。

健康小貼士：

雞肉，含豐富蛋白質、維他命B6、B12、A、D及人體必須的氨基酸，容易被人體吸收，增強抵抗力，促進腦部發育，其不飽和脂肪酸有助預防心血管疾病。而雞髀脂肪較多，當中雞上髀又較雞下髀高卡路里，雞下髀一件約110克，238卡路里，連皮12.7克脂肪；雞上髀一件約140克則345卡路里，連皮脂肪21.7克。

氣炸鍋脆炸雞食譜

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