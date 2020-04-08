【增記憶力】Uber 2020失物排名枕頭都漏低？8大補腦食物增強記憶

記性愈來愈差！常被取笑無記性。Uber今天公佈香港2020年失物認領指數。香港於亞太地區最健忘城市排行中名列第三！名貴失物中，Chanel手袋是最常被遺留，同時公佈每日最易被遺留的隨身物品、十個最令人意想不到的失物結果及五大最健忘的香港地區等，結果出乎意料。要防止記憶力衰退，原來有食物可幫手「補腦」。

星期六最「大頭蝦」的一天

香港人講求「快靚正」，奔波的同時，往往不小心遺留自己的隨身物品。Uber 今天發佈香港2020年失物認領指數，一星期中星期六接獲最多報失個案，特別下午4時最為健忘！在今年的失物認領指數中，與2019年相比，電話、雨傘和錢包依然是最常見的失物。令人意外的是，巨大如枕頭、嬰兒車及Chanel…...「紙袋」也被遺留在車內。在特定的日子中，例如星期一、星期二等，也有最容易遺留的隨身物品，下次坐車記得提提自己帶齊東西才下車！

星期四最多人遺留了水瓶和保溫瓶在車內。（Houston Max/Unsplash）

按圖揭曉在特定的日子最易被遺留的隨身物品：

+ 4 + 3 + 2

5大名牌產品失物

在眾多名貴失物中，Chanel 手袋是最常被遺留。

眾多名貴失物中，Chanel 手袋（ 排序根據失物價值）是最常被遺留。（龔嘉盛攝）

按圖即睇五大名牌產品失物（ 排序根據失物價值）︰

+ 2

10個最令人意想不到的失物

十個最令人意想不到的失物中，Chanel…...紙袋亦有乘客要求認領，也許揹名牌紙袋也是另一種時尚。（網上圖片）

按圖揭曉︰

+ 7 + 6 + 5

5大最健忘的香港地區

按圖揭曉︰

+ 2

10大最常見失物

十大最常見失物，電話常被人遺留在車廂內，1. Apple、2.Samsung、3.Nokia 為三大最經常被遺忘的手機品牌。（HK01 圖片庫）

按圖揭曉︰

+ 7 + 6 + 5

導致記憶力下降的原因

抑鬱、焦慮、憤怒等會影響我們的思維，同時也影響着我們的記憶，若果想增強記憶力，多了解會導致記憶力下降的原因，從日常生活中入手對症下藥。

請點擊下圖了解導致記憶力下降的4大原因︰

+ 4 + 3 + 2

8大補腦食物增強記憶力

英國雷丁大學（ University of Reading）曾發表一項研究，飲用野生藍莓汁的一組人士記憶力及認知能力較高，因此認為含豐富花青素的野生藍莓有助補腦。不少日常的食物都有補腦的功效，多吃以下8款食物，令大腦更靈活及健康，更有助預防腦退化症。

合桃及堅果中有奧米加脂肪酸，身體需要有益的脂肪酸來保護心血管健康及防止記憶力衰退。（Kaboompics.com/Pexels）

請點擊下圖認識8大有助增強記憶力的「補腦」食物及原因︰