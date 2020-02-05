【金菇營養】高纖低卡助減肥兼提升記憶力？細數5大鮮為人知益處

金針菇又叫做金菇、金菇菜，是一種很常見的食用菇類，也經常在火鍋料理中出現。雖然金針菇經常作為配角出現在料理中，但它的營養價值可是不容小覷的。不僅熱量低可以幫助減肥，它其實還有個「智力菇」的稱號哦！為什麼有這個稱號，以下就來告訴你金針菇意想不到的5種好處。

金針菇為何有「智力菇」的稱號？按圖了解5個金針菇的健康好處▼

+ 2

金針菇對身體的5好處

1. 改善便秘

金針菇含有的膳食纖維多，不容易被胃酸破壞，可以促進腸胃蠕動，幫助排便。

2. 促進腦發展、提升記憶力

金針菇含有多種人體所需的胺基酸，像是賴胺酸（LYSINE），這個物質有助於兒童的智力發展，還能增強大腦的記憶力。

3. 降低膽固醇

金針菇富含水溶性纖維，有吸附膽酸的功能，可減少腸道吸收膽固醇，而且熱量很低，每100公克約41卡

4. 增強免疫力

金針菇含有可調節免疫功能的蛋白質，具活化免疫力、抑制腫瘤的效果。

5. 消除疲勞

金針菇含有豐富的維他命B1、菸鹼酸、泛酸，其中維他命B1具有提升代謝速度，消除疲勞的效果。

金針菇對身體的5好處（Heho健康授權使用）

【相關圖輯】【冬菇營養】鮮冬菇、乾冬菇營養大比併 日曬過香氣益處更多？（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】