【減肥陷阱】帶口罩少進食竟致肥兼水腫？背後原因多數人也忽略！

新冠肺炎影響下，常要帶口罩作防護避免感染，有些人覺得自己「明明食少咗，但反而重咗？」對此感到疑惑。營養師解釋這可能跟「水」有關。

在一罩難求，口罩就是身家的非常時期，為了節省口罩用量，避免又除又戴沾污口罩，或減低除下口罩後的風險，好可能會減少進餐及喝水。進食少了，便少了熱量攝取，在相同的日常活動熱量消耗下，應該會瘦而不會肥。這樣的想法並不完全正確，甚至可能是「不瘦反肥、不輕反重」。營養師王敏寧表示，由於飲水要除口罩，有些人認為不太方便，因此少了喝水，「飲水唔夠」身體缺水便有機會致肥或水腫，導致體重增加。

身體缺水便有機會致肥或水腫，導致體重增加。（Daria Shevtsova/Unsplash）

按圖了解身體缺水致體重增加的4大成因︰

+ 9 + 8 + 7

不過，即使飲水對健康好，也可對減重的人士帶來額外的熱量消耗，但不建議在短時間內不停灌水，如果腎臟功能較弱的人士，亦要注意飲水量。

我每天應該喝多少水？

Mandy表示每人重量不同，所需要的水分也不同，每天應該喝多少水？有個人的喝水方程式可計算，不一定是一般所說的8杯水建議。

看下圖計算自己的喝水方程式 及 運動後如何補足水 ︰

+ 6 + 5 + 4

除了多喝水之外，Mandy 指出進食含水量較高的蔬果，包括靑瓜、生菜、番茄、西芹、西瓜、蜜瓜、菠蘿及橙等也可有效補充水分。

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