【農藥最多蔬果2020】士多啤梨5年霸　非鮮果更污糟的一直被忽略

2020年最多農藥使用的「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的前12名，士多啤梨連續5年蟬聯冠軍，菠菜穩守第二，第三位是羽衣甘藍，結果跟去年一樣。不過，EWG今年有特別報告表示有一種常見食物的農藥殘留含量結果「令人震驚」，如果與新鮮農產品相比，將超越士多啤梨排名第一。

自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce™）來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題，列出「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）及「乾淨蔬菜水果名單」（Clean Fifteen）的排名。

士多啤梨連續5年蟬聯「最污糟蔬果」冠軍，是農藥殘留量最多的鮮蔬果。（Jessica Lewis/Pexels）

今年Dirty Dozen的最新名單排名跟去年一模一樣，士多啤梨繼續稱霸排第一，成農藥殘留量最嚴重的鮮蔬果。

按圖了解「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的倒數前12名：

+ 9 + 8 + 7

今年最值得留意的是，EWG有特別報告指出提子乾的農藥殘留問題更嚴重，結果令人震驚。

提子乾的農藥使用及殘留問題嚴重。（gregroose/Pixabay）

在分析的670個常規提子乾樣本中，至少有兩種農藥的檢測結果呈陽性，平均每個樣本被13種以上的農藥污染，而在一個樣本中更發現含有26種農藥，甚至一些有機提子乾都被污染，但頻率較低。如果與新鮮農產品相比，將提子乾列入「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）上，它將排名第一，而新鮮提子只排名第七。

按圖可了解更多提子乾的研究結果，當中消費者可能未必知道它的生產過程中，一直存在嚴重的農藥使用及殘留問題︰

+ 5 + 4 + 3

EWG建議消費者盡可能選擇有機提子乾，因為會有較少的農藥殘留，但需留心的是有機提子乾並非沒有農藥（78%的有機提子乾被或可致癌的聯苯菊酯污染），建議消費者多考慮「乾淨蔬果名單」中的新鮮農產品，不宜選擇任何種類的提子乾。另外與傳統和有機提子乾相比，西梅乾的污染少得多，單一西梅乾樣本中，檢測到的農藥最多有4種，傳統提子乾中有26種，有機提子乾有12種，50%的傳統西梅乾不含可檢測的農藥。

提子乾樣本中發現可致癌及被歐盟禁止使用的農藥，而某單一樣本中更發現含有26種農藥殘留。（Erda Estremera/Unsplash）

承以往傳統，EWG亦發表「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen），檢測發現牛油果、粟米和菠蘿位列前3名，是最少農藥使用的鮮蔬果。

按下圖了解「乾淨蔬果名單」（Clean Fifteen）的倒數前15名：

+ 12 + 11 + 10

參考資料︰EWG