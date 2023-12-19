揀南瓜貼士｜香甜南瓜/番薯日專家1招睇外皮即知！切開南瓜又點揀

揀番薯勿貪大，尺寸較細的更甜，但揀靚番薯的重點原來非尺寸！揀到鬆軟綿甜的南瓜，真相更是預期之外。



揀有疤的番茄；揀筆直粗壯的香蕉；揀畸型的士多啤梨，揀蔬果真是一門大學問。南瓜和番薯又應該如何揀到又甜又夠綿的好貨色？喜歡吃澱粉類蔬菜的朋友，例如記者自己非常喜歡吃南瓜和番薯。栗子南瓜的味道特別好，北海道產的栗子南瓜稱為「栗將軍」，相比國產的南瓜，栗子南瓜的質地粉糯綿滑，這樣子的南瓜已叫人滿意，但原來還可以獲得更美味及更甜的上品？

以下哪個南瓜，你認為較美味、較甜？

哪個南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀南瓜有一個主要重點，可靠目測，在眾多貨品中分出高下。想想平日自己揀南瓜時的習慣，或者隨手挑一個完整無爛便算，原來錯過了在同一售價下，買到至甜南瓜的良機。

按圖了解又綿又甜的南瓜鑒別方法及成因︰

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蔬果店業界代表杉本先生對鑒別美味蔬果非常有心得，觀察南瓜某個重要部分便能分出圖中A、B南瓜哪個更好吃。

B 南瓜較嫩，比A南瓜蒂更好看。

A 南瓜表面凹凸不平，代表成熟度較高。成熟的南瓜，澱粉增多，甜度也上升。即A比B南瓜甜。

南瓜隨著一天一天成長，表面的凹凸也跟著變大，到充分成熟後，南瓜表面皺紋增多。因此挑選更好味的南瓜重點，表面明顯凹凸較好。

切開了的南瓜，又該如何選擇？

有消費者不會購買整個南瓜，超市迎合顧客需要，一般有切開的南瓜出售，除了看南瓜皮之外，原來也有一個部位可鑒別出更甜更鬆軟的南瓜。

超市一般有切開的南瓜出售，原來看一個部位，即可鑒別出更甜更鬆軟的南瓜。（《相葉學》影片截圖）

以下哪個切開的南瓜，你認為較美味？

哪個切開的南瓜，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解切開的南瓜如何能分出高下及成因︰

可以留意南瓜籽，仔細比較種子的橫切面。圖中A的南瓜籽邊緣漸黑，B南瓜因未成熟它的南瓜籽邊緣為白色。因此，A南瓜更美味！



杉本先生還分享了一個烹飪南瓜的上好方法，綿鬆、甜滋滋的南瓜不會煮到溶溶爛爛、軟趴趴，杉本先生稱為「無水南瓜」究竟如何辦到？

按圖有「無水南瓜」的制法，體驗吃南瓜的最佳滋味 及 一般人常犯的煮南瓜錯誤︰

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至於揀番薯，也有一個主要重點，靠目測便知哪些番薯更好味、更甜及更綿。別以為即採新鮮的便叫最好，有時不急於吃，多給少少耐性等，才能獲得更好的美食，聰明的讀者或者已領略到揀靚番薯的玄機。

揀番薯有一個主要重點，靠目測也可知道哪些番薯更好味。（《相葉學》影片截圖）

以下哪條番薯，你認為較美味、較甜？

以下哪條番薯，你認為較美味？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解美味的番薯之鑒別方法，下次買番薯時不妨多留意一下此鑒別重點︰

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參考資料︰相葉マナブ