【燒牛肉貼士】日式燒牛肉一張錫紙簡易炮製　免睇火保證軟嫩多汁

燒牛肉獲不少人追捧，近年亦有些以石燒牛肉等掛帥的餐廳出現。然而近來受疫情影響，大家都減少外出用餐，但原來在家中都可以自己炮製燒牛肉，色澤嫩紅又多肉汁，步驟比餐廳煮出來的簡單得多，只需一個多士爐、一張錫紙，無需睇火都做到！

你喜歡吃燒牛肉嗎？近年日本有一股燒牛肉熱潮，有專賣燒牛肉丼的專門店大排長龍，就連遊客都會專程去打卡。即使是炎炎夏日，大家都要照食燒牛肉，用它來配沙律。究竟餐廳是怎麼製作燒牛肉？請看下圖的步驟：

原來這種滋味在家中都能輕鬆做到，只需一件在超級市場買的平價牛肉、一個家用多士爐、一張錫紙，非常簡單。這個秘技在ViuTV的外購日本節目《生活小貼士》見到，由其中一位名為「錫紙阿寶」的家務專家提供，只要學會了，以後燒牛肉就不必用平底鑊及焗爐。

「錫紙阿寶」別稱是「BBQ次郎」，擅於利用錫紙製作多種料理，如：漢堡扒、西班牙焗飯等，更曾出過錫紙烹飪食譜書。（《生活小貼士》節目截圖）

錫紙阿寶表示，要做出好吃的燒牛肉，難度在於掌握火候。（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇錫紙阿寶製作多士爐燒牛肉的步驟和6大貼士：

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去到試食環節，嘉賓的反應都非常大，盛讚這種製法的燒牛肉很嫩，媲美餐廳出品一樣，又有人說：「整塊牛肉軟硬度都很適中！」「鮮味從肉裡滲出！」「肉汁超級鮮甜！」