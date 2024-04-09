燒牛肉貼士｜日式燒牛肉簡易版　軟嫩多汁免睇火只靠1張錫紙？

燒牛肉獲不少人追捧，近年亦有少以石燒牛肉等掛帥的餐廳出現。但原來在家中都可以自己炮製燒牛肉，色澤嫩紅又多肉汁，且步驟簡單，只需一個多士爐、一張錫紙，無需睇火都做到！



你喜歡吃燒牛肉嗎？近年日本有一股燒牛肉熱潮，有專賣燒牛肉丼的專門店大排長龍，就連遊客都會專程去打卡。即使炎炎夏日，大家都要照食燒牛肉，用它來配沙律。究竟餐廳是怎麼製作燒牛肉？

請按下圖看餐廳燒牛肉步驟：

燒牛肉只需1個多士爐+1張錫紙？

平時煮燒牛肉，一般都會將買回來解凍的牛肉，在平底鑊先用大火煎熟表面。再放入焗爐焗20至30分鐘，讓熱力滲入牛肉內。

這種滋味原來在家中都能輕鬆做到，步驟亦簡單得多，只需一個家用多士爐、一張錫紙，一件在超級市場買的平價牛肉，都能做到餐廳的效果。這個小秘訣由ViuTV的外購日本節目《生活小貼士》的其中一位嘉賓「錫紙阿寶」家務專家提供，只要學會了，以後燒牛肉就不必用平底鑊及焗爐。

「錫紙阿寶」別稱是「BBQ次郎」，擅於利用錫紙製作多種料理，如：漢堡扒、西班牙焗飯等，更曾出過錫紙烹飪食譜書。（《生活小貼士》節目截圖）

錫紙阿寶表示，要做出好吃的燒牛肉，難度在於掌握火候。（ViuTV《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖睇錫紙阿寶製作多士爐燒牛肉的步驟和6大貼士：

+ 22

從雪櫃內拿出來的牛肉，一定要室溫解凍，因為牛肉內部仍然冷凍的話，熱力會無法傳達，牛肉會不夠熟。若夏天解凍時要小心，別在室溫存放過久。

１ 首先在4厘米厚的牛腿肉上灑少許鹽和黑椒，將蒜蓉或現成蒜蓉醬平均塗在牛肉上。

２ 剪出30至35厘米長的錫紙。

３ 可以加點洋葱，切絲，1/8個洋葱鋪在錫紙上，防牛肉焗燶黐底。洋葱本身的甜味亦會滲入牛肉內。牛肉上再放上洋葱絲。再包上錫紙，密密實實，一層便夠，若包兩至三層，熱力反而無法平均傳入。

４ 將包好的燒牛肉，以1000W火力，放進多士焗爐焗15分鐘。利用多士爐燒牛肉，能讓熱力平均傳送到牛肉。

５ 15分鐘後不要立即出爐，要讓它在多士爐內閒置多10分鐘，靠餘溫去焗熟，並鎖住肉汁。燒牛肉便大功告成。

切開牛肉，裡面的顏色相當嫩紅。

錫紙上會留下許多肉汁，是牛肉的精華所在，不要浪費，錫紙阿寶用來調製醬汁。

先加入1湯匙清酒、1湯匙醬油。然後放入多士爐內加熱3分鐘。簡單的洋葱牛肉汁便完成，淋在牛肉上，美味馬上昇華。



去到試食環節，嘉賓的反應都非常大，盛讚這種製法的燒牛肉很嫩，媲美餐廳出品一樣，又有人說：「整塊牛肉軟硬度都很適中！」「鮮味從肉裡滲出！」「肉汁超級鮮甜！」