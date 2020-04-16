【400次咖啡變奏】自製咖啡店摩卡咖啡　手搖奶泡零失敗30秒即成

在家製作咖啡店風格的摩卡咖啡，手搖奶泡配朱古力即溶咖啡底（without machine café mocha）同樣香濃馥郁，做法簡單必成功，賣相亦不比400次咖啡遜色。

沒有400次咖啡的洶湧雲泡，只有小華麗，卻勝在美味可口！

在家製作咖啡店風格的摩卡咖啡，效果令人滿意。

宅在家中抗疫，以下廚或烘焙來打發時間，假如網紅美食400次咖啡、巴斯克芝士蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）及1,000次梳乎厘奄列都試過了，這杯可可味濃郁的without machine mocha應考慮列入打卡必試的名單之內。零失敗的製作方法，輕輕鬆鬆手搖奶泡，或用十元廿塊的打奶泡棒更快捷地完成綿厚的奶泡，咖啡店的夢幻飲品只在彈指之間。

咖啡店水準的摩卡咖啡，奶泡製作用上「懶人」的方法，選擇手搖奶泡或用打奶泡棒。

家中沒有即磨咖啡機及咖啡粉囊機，莫說咖啡機旁的打奶棒，即便以上通通沒有，也能炮製咖啡店水準的摩卡咖啡。跟400次咖啡一樣用上即溶咖啡粉，混合可可粉或利用朱古力塊，加些許熱水及糖拌勻，便完成香濃的mocha base。

而Mocha base可選可可粉或朱古力塊，味道同樣香濃馥郁。

懶人摩卡咖啡-手搖奶泡（用可可粉）

製作奶泡的方法非常淺易，先煮熱或用微波爐加熱牛奶，然後可選用原始的手搖方法，花30秒至1分鐘不停地猛搖熱牛奶便可以，本來我亦感到似是而非，但實試過後真的可搖出奶泡。

摩卡咖啡-手搖奶泡（用可可粉），這個最原始及最方便的做法，花30秒至1分鐘不停地猛搖熱牛奶，便成了手搖奶泡。

下圖節錄摩卡咖啡-手搖奶泡（用可可粉）的詳細步驟︰

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以下是懶人摩卡咖啡-手搖奶泡（用可可粉）的影片示範︰

懶人摩卡咖啡-打奶泡棒（用朱古力）

摩卡咖啡-手搖奶泡（用朱古力），想要更綿厚的奶泡，便選用速效的打奶泡棒，朱古力比可可粉的成品質感更柔滑濃郁。

然而，若想要更綿厚的奶泡，便選用速效的打奶泡棒。本來平平無奇的牛奶頓成綿密細膩的奶泡，厚厚一層軟綿綿地躺在摩卡咖啡上，以少許可可粉點綴裝飾，這個堪稱懶人版的摩卡咖啡讓人蠢蠢欲試。

下圖節錄摩卡咖啡-打奶泡棒（用朱古力）的詳細步驟︰

+ 8 + 7 + 6

以下是懶人摩卡咖啡-打奶泡棒（用朱古力）的影片示範︰