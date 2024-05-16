揀提子貼士｜鮮甜紅提1特徵目測即知！日專家簡單1招令酸葡萄變甜

揀水果貼士，日本專家傳授揀紅提子的方法，用目測便能鑒別出甜度高的一份，即使放在透明包裝盒，不用拿上手也絕無問題，並有背後成因簡單說明。此外，水蜜桃又應如何挑選？



揀蔬菜貼士令人獲益良多，早前日本蔬果界專家杉本桑先生傳授揀番茄、紅蘿蔔、南瓜、番薯、生菜、青瓜、蓮藕、粟米的秘技，及水果名店的採購部長石部一保先生教揀士多啤梨、車厘子、香蕉和奇異果，今次石部先生分享挑選多汁高甜的紅提子與水蜜桃。

先從紅提子開始，平時一份份，相差不遠的果實，原來細心一些便發現更甜的紅提子有明顯的特徵。

（《相葉學》影片截圖）

以下哪串紅提子，你認為較美味、較甜？

哪串紅提子，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

你會選A還是B，據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，鑒別出更甜及多汁的紅提子看一個主要重點，用目測即能分辨。另外，在一串提子中原來有一部分的甜度會較高。

按以下圖片有詳盡答案，了解鑒別又甜又美味的紅提子方法，及背後成因︰

+ 15

揀鮮甜紅提子：睇顏色

A紅提與B紅提的尺寸大小相若，但兩者的顏色明顯有別。原因是紅提子在日曬後，花青素增多，顏色轉深。紅提子日照增加，甜味也隨之增加。

由於果實吸收紫外線太多，也會造成傷害。因此果實會自我防護，產生花青素，花青素愈多，提子的顏色愈深。選深顏色味道更甜。所以答案是A，較甜較美味。

令紅提子甜味提升：放置多一段時間

紅提子的特點是酸甜味平衡，想吃較甜的提子，可以放置一段時間才吃。因當莖開始變枯的時候，酸味便減輕。

一串紅提子哪部分最甜？

一串提子中，最甜的部分是近莖、中間或是前端？答案是近莖的部分。

因為提子是從莖附近的位置開始成熟，愈近莖的果實愈熟，所以上方的提子愈甜。若果前端的提子也很甜，代表整串提完全成熟了。

揀水蜜桃2特徵

至於嬌艷欲滴的水蜜桃，鑒別重點同樣靠目測即可，只有2項簡單要點，其中更可洞悉水蜜桃於何時採收，下次選購水蜜桃時不妨多加注意。

（《相葉學》影片截圖）

以下哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，鑒別甜度高的水蜜桃有2個重點及成因，請按下圖了解︰

+ 8

鍳別美味水蜜桃2重點：

1 看形狀：勻稱飽滿

A和B水蜜桃，A兩邊比較勻稱，B明顯不對稱，長得較狂野。會否跟士多啤梨的道理一樣，畸型的比較甜？但答案是A，較勻稱的水蜜桃較甜及美味，果肉結實飽滿。

2 看絨毛：沒有結塊

淋了雨的水蜜桃，絨毛會結塊，採購商一般不會購入。因為下雨會導致水蜜桃的甜度下降，要恢復原來的甜度，需要連續3天放晴後才可以。若絨毛濕了未乾便被摘下來，結塊便不會散開。因此有結塊的水蜜桃可能是因天雨，且含糖量低的時候被採收的。

主持人試食A水蜜桃，味道明顯更甜，果肉緊實。

參考資料︰相葉マナブ