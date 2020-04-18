【揀水果貼士】紅提睇色蜜桃睇毛　日本專家揭秘濃甜多汁有樣睇

揀水果貼士，日本專家傳授揀紅提子及水蜜桃的方法，用目測便能鑒別出甜度高的一份，即使有透明包裝盒，不用拿上手也絕無問題，並有背後成因簡單說明。

揀蔬菜貼士令人獲益良多，早前日本蔬果界專家杉本桑先生傳授揀番茄、紅蘿蔔、南瓜、番薯、生菜、青瓜、蓮藕、粟米的秘技，及水果名店的採購部長石部一保先生教揀士多啤梨、車厘子、香蕉和奇異果，今次石部先生分享挑選多汁高甜的紅提子與水蜜桃。

先從紅提子開始，平時一份份，相差不遠的果實，原來細心一些便發現更甜的紅提子有明顯的特徵。

（《相葉學》影片截圖）

以下哪串紅提子，你認為較美味、較甜？

哪串紅提子，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

你會選A還是B，據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，鑒別出更甜及多汁的紅提子看一個主要重點便知曉，用目測即能分辨。另外，在一串提子中原來某一部分的果實甜度也較高。

按以下圖片有詳盡答案，了解鑒別又甜又美味的紅提子方法，及背後成因︰

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至於嬌艷欲滴的水蜜桃，鑒別重點同樣靠目測即可，只有2項簡單要點，其中更可洞悉水蜜桃於何時採收，下次選購水蜜桃時不妨多加注意。

（《相葉學》影片截圖）

以下哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，鑒別甜度高的水蜜桃有2個重點及成因，請按下圖了解︰

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參考資料︰相葉マナブ