【氣炸鍋】清洗不對有異味兼成曱甴竇！6招徹底清潔3位置最易漏

氣炸鍋的人氣一直有增無減，不少家庭都入手一部，不時見到一眾用家於群組內分享用氣炸鍋所炮製的美食。不論你是氣炸鍋新手或老手，有否發現明明每次都有好好清洗內鍋，但用久了會傳出一陣油膱味？其實，每次需要清潔的地方不只內鍋！

筆者曾經在Facebook一個氣炸鍋群組看到一個帖子，有位新手用家指，剛剛用氣炸鍋的時候也沒有什麼問題，直到有一次當氣炸鍋在運轉時，有數隻小曱甴在氣炸鍋旁走出。儘管已經清潔內鍋數次，但每一次運轉時仍出現小曱甴，故在群組中求救，不知如何解決。

氣炸鍋的原理是用高速對流的熱空氣，加上高溫，令熱空氣帶走食物表面的水分，逼出食物本身的油脂模擬「油炸」效果。所以有時候食物殘渣便會吹起，黏在加熱板或風扇上。（資料圖片）

有網民懷疑曱甴已在氣炸鍋內落地生根，建議她為氣炸鍋進行一次大清潔，及提醒網民每一次使用氣炸鍋後除了清潔內鍋外，加熱板及風扇都不能忽視。因氣炸鍋在運轉時會把食物的殘渣吹起（如麵包糠），黏在加熱板或風扇上。久而久之在沒有清潔的情況下，容易引來曱甴或其他生物寄居。

以製作炸雞為例，如要用上麵包糠，當風扇開啟後便有機會吹走麵包糠。（資料圖片）

如何清潔氣炸鍋內鍋、加熱板及風扇？

氣炸鍋的品牌及型號有過百種，最理想的當然是按說明書的方法清潔，若然怕麻煩不想看說明書的話，應選用一些天然和中性的清潔劑，避免破壞氣炸鍋的內層及塗層，同時減少油垢或殘渣累積。

按圖看清潔氣炸鍋內鍋、加熱板及風扇的步驟及貼士：

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氣炸鍋如何開鍋？

除了清潔外，如果喜歡的也可以進行開鍋步驟，主要是用來去除新機的塑膠味。如果打開後沒有塑膠味則可以跳過此開鍋步驟。

按圖看氣炸鍋開鍋步驟：