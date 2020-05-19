【減肥】許瑋甯因《誰是被害者》爆紅　瘦身3大原則1年減10公斤

台灣藝人許瑋甯（Ann）近期憑Netflix劇集《誰是被害者》爆紅，該劇打破紀錄，成為首部榮登Netflix「本日香港排行榜」第一位的華語片。許瑋甯於劇中飾演一個不擇手段搵料的社會新聞女記者，打扮超亮麗，看起來又高又瘦，身形讓人稱羨。但她曾表示，入行初期曾因自己身形非常自卑，後來亦為了維持好身材下了不少苦功，究竟她是如何鍛鍊出今時今日的理想身材？以下就介紹許瑋甯瘦身3大要點！

許瑋甯是混血兒，臉蛋本來已贏在起跑線，在娛樂圈很吃香。不過，她坦言自己小時候一心做演員，後來卻意外地入行做模特兒，而初時她對自己的外形很不滿意。當時的她有Baby Fat，而且身高166厘米，對一般女生來說當然算高，但在身高以170厘米起跳的模特兒行列來說，她則相當蝕底，不夠人高，也不夠人瘦，讓她自信心受挫。即使身高難以改變，但她就努力維持身型，更曾在訪問中透露自己在1年內由56公斤減至46公斤的瘦身秘訣。

許瑋甯在人氣劇集《誰是被害者》擔任第一女主角，飾演搏到盡的社會新聞版記者，無論美貌、衣著、身形等等，都非常亮眼。（NETFLIX劇集《誰是被害者》劇照）

數年前，許瑋甯現身威尼斯影展，美得獲外媒封為「台灣之光」。（Instagram：anno8o7）

2014年，許瑋甯接受雜誌訪問，並大方分享自己的減肥心得，她強調這個方法對自己很有效，但並非每個人適合。3年前，她接受本地媒體訪問的時候，坦承：「4年沒吃飽過！」其實，許瑋甯的減肥方法也不算太地獄，又對記者表示：「不會辛苦，也不會累，習慣了。」請按下文睇她瘦身的3大原則：

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請按下圖睇更多許瑋甯的減肥心得和日常生活照：

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而在前陣子，全球人士都居家抗疫，不但愈食愈多，更因少做運動而體重急增，不過許瑋甯居然因為長期在家而瘦了一圈！她解釋說是因為有強迫症，呆在家中就沒完沒了的整理和做家務，並留言：「最後的結果⋯⋯前胸貼後背，深刻體會家庭女人們的辛苦！」和加了「#做家事也是運動的一種吧？」Hashtag，實在讓人羨慕。