【減肥】葉蘊儀134磅半年減至98磅　營養師拆解DNA減肥法步驟成效

46歲的女藝人葉蘊儀，可謂初代的「可愛教主」，13、14歲已經開始拍廣告，在日本更曾經紅極一時。她先後淡出過亦復出過，對上一次拍劇便是2013年的《女人俱樂部》，劇中她無論外形或演技，都演活了肥師奶「肥菜」，體重高峰期為134磅的她，用5個月激減36磅強勢回歸，摵甩「肥菜」稱號，最近變成索爆中女推出寫真集。她指自己所靠的是DNA減肥法，究竟原理是甚麼？以下就有營養師給予的建議。

葉蘊儀（Gloria）一向敢作敢為，近年醉心於藝術工作的她，不算經常在幕前出現。但她近日就宣布推出《赤．色》純影集，內裡有不少性感照，原來她近半年都在默默減肥，與美容公司合作，體重於5至6個月間由134磅減至98磅，現時身型Fit爆，當然要留倩影，她坦言今次性感示人，希望向大眾宣揚女性身體自主的信息。

葉蘊儀的寫真集名為《赤．色》，照片由James Leung操刀，主旨是以赤子之心呈現女性本色，她表示自己本著赤子之心做好這本藝術攝影集，不求與人比較。

請按下圖睇Gloria歷年的樣貌及身材變化，以及今次寫真的靚相：

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眾所周知年紀愈大，新陳代謝就愈慢，要減肥也比以前難，很多傳媒都關心她的瘦身之道，Gloria在訪問中提過自己採用DNA減肥法，並說：「原來每一個人嘅身體都適合唔同嘅減肥法，做咗咁多年人，依家先知。食唔同嘅嘢身體有唔同反應，我食牛會肥啲，食蝦食魚食羊會瘦啲。」

究竟何謂「DNA減肥法」？記者訪問了本地香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian），她解釋：

DNA減肥法是透過基因測試找出身體對脂肪或碳水化合物的敏感度及運動指標，從而制定個人化的飲食餐單和運動量，加以實行來減磅。

營養師指出，DNA提出過程是使用一支小棒放入口腔中，採集口腔細胞，並交由化驗所檢驗。（資料圖片/林若勤攝）

Lillian提到，提取報告後，被評估的人士將了解到身體對飲食及運動的個人指標，如對不同食物的敏感度、身體代謝率、運動的效能等，而營養師的工作，就是分析及制訂一套合適的減磅餐單，並定期跟進飲食狀況，不時作出調整，來減至理想的體重。

Gloria指自己在減肥初期，減磅速度頗快，3個月減掉20幾磅，但之後步入樽頸期，需要再調節，最後方成功減多十幾磅，因此別以為訂下了餐單後一味死跟就能達至理想瘦身效果。

葉蘊儀的體重並非在半年間一直保持下滑，她也曾遇上樽頸期。（資料圖片/葉兆康攝）

每個人的餐單都會因DNA或體質而有所差異，Gloria就曾透露自己過去大半年，每天的減肥和用餐時間表，請按下圖：

由於每人體質和需要都不同，問到Lillian如何評價DNA減肥法的成效，她直言減肥的定律從來都是控制每日總熱量，只要每日攝取的熱量比消耗的低，自然就能減肥，不過她有以下建議給各位想減肥的女生：「想減得健康又不影響日常生活和情緒，均衡飲食的減肥方式最有效，也不易反彈。如一位成年女性每日消耗約1500至1,700卡路里，控制三餐的熱量約為1200-1300卡路里內，便可每星期減走約１磅脂肪，而減肥期間實行低脂高纖的飲食方式便可達到減脂效果，因此DNA測試並不是減肥的必需品。」

作為營養師，當然希望大家減得健康，由於DNA減肥法按照飲食控制及配合運動的方式減磅，基本上適合所有人，然而Lillian補充說：「報告結果只是先天因素的參考，後天飲食習慣更影響身體狀態。 」