【何鴻燊逝世】曾用$5,000吃《食神》炒飯　指定要紅菜頭蛋糕慶生

賭王何鴻燊（1921-2020），2020年5月26日於養和醫院病逝，終年98歲，彌留時家人陪伴在旁，他一生見證澳門歷史的變遷。

何鴻燊出身名門望族，年輕時外貌出眾，《新華社》早年為他出版傳記畫冊時，都形容他是「風華少年」。（資料圖片）

2006年美資賭業巨頭在澳門開設永利渡假村新賭場，挑戰賭王何鴻燊的賭業王國，何鴻燊旗下的澳門博彩股份有限公司出招迎戰，出動免費贈送一客懷舊叉燒飯予葡京或回力娛樂場的旅客。

何鴻燊共有一妻三妾，分別為元配黎婉華、二房藍瓊纓、三房陳婉珍以及四房梁安琪。何鴻燊與四位妻子共育有17名子女，包括11女5男。元配黎婉華於2004年，因長期患病在香港去世，終年80歲。（資料圖片）

當時金沙集團主席蕭登．艾德森（Sheldon Adelson）公開諷刺賭王，「如果嫌廚房太熱，就別燒菜。」賭王之後還擊，直言欣賞艾德森的廚房言論，但艾對中國廚房一竅不通：「中國人的廚房一直是全世界最熱，但卻造到最棒的餸菜。我不單會繼續炒菜，還會烤叉燒。」何鴻燊指早在五十多年前已嘗試送叉燒飯吸引旅客，對於當時送叉燒飯的成本，賭王輕鬆笑說：「很平啫！」

何鴻燊曾在「賭王爭霸戰」中以懷舊叉燒飯吸引旅客，輕鬆笑說：「很平啫！我不單會繼續炒菜，還會烤叉燒。」反擊艾德森。（吳鍾坤攝）

$5,000食《食神》戴龍炒飯 20年花雕8小時鮮蛋米粒「識跳舞」

何鴻燊曾花$5,000港元品嘗香港名廚戴龍師傅一碗親手做的炒飯，戴龍師傅是香港四大名廚之一，逾40年廚藝經驗，當年在港麗酒店擔任廚師時，獲熟客周星馳賞識，以他作藍本拍了《食神》。

按圖分曉戴龍師傅$5,000炒飯6大秘密材料︰

+ 3 + 2

炒完、裝盤至送達食客面前的時間均經過計算，保證食客能品嘗蛋炒飯中的鍋氣。難怪出名要完美的賭王也願付上$5,000港元品嘗這碗看起來「很普通」的蛋炒飯。

戴龍師傅另一道馳名美食「黯然銷魂飯」，他在教煮受訪時解釋此飯的創作緣由︰「電影人多數食煎蛋、叉燒飯盒，炒飯嗰啲，星爺好回憶呢個飯，希望我做得特別啲。最後我配合到佢個理想，叉燒、飯同汁都比佢平時食嘅唔同，個名就佢哋諗嘅…以我所知應該係劉德華嗰部《神鵰俠侶》，佢斷咗隻手之後，諗咗個黯然銷魂掌。」

「食神」黯然銷魂飯。（吳鍾坤攝）

2015年，鳳凰網財經曾秋寫道：「何鴻燊一生都在上演不甘宿命的故事。霍英東曾經評價何鴻燊好勝的性格：『他看來對錢銀並非看得很重，不過在爭執上又好，同我又好，他都一定要贏，他比較主觀…就算打球，他說要贏，那麼我多少都讓他，知道他性格是這樣的。』賭王喜歡贏。」

賭王指定紅菜頭蛋糕慶生 超蓮透露超雲訂造

何鴻燊與三房陳婉珍（右一）育有1子2女，分別為何超雲（右二）、何超蓮（左二）及何猷啟（左一）。（資料圖片）

何鴻燊與三房陳婉珍（左一）育有1子2女，分別為何超雲（左二）、何超蓮（左三）及何猷啟（右一）。（IG圖片）