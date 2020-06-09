【入廚貼士】3步驟輕鬆剝走柑橘白色纖維　減低柑橘酸味有妙法！

柑桔類水果的種類有很多，但並非人人也喜愛，因果肉往往帶點酸味和苦澀味而令人退避三分。而且其白色纖維比橙的纖維更多，吃下時感覺「成口渣」，的確不太好吃。其實柑的纖維比想中更易去除，同時更可以減輕柑的酸味和苦澀味！

把柑去皮後便會發現果肉外裹著一層白色的纖維，叫做橘絡，很多人都不喜歡吃外邊的白色纖維，因它便是令果肉苦澀的原因。但由於一點點撕掉實在太費勁，所以不少人也會選擇不吃或是不得不把它一起吃掉。當然亦有人非常有耐性的把橘絡一絲一絲的剝走，好像以下的一位日本網民便用鑷子仔細地把所有橘絡剝走。

按下列各圖睇睇這名日本網民的神乎奇技︰

日本網民ramune 2371在Twitter分享撕走白色纖維的方法。（Twitter@ramune 2371）

其實想撕去那些白色纖維，不一定要用鑷子一絲一絲的撕走，只要預備一碗熱水及一碗凍水便可以把白色纖維輕鬆去除，過程不怕纖維藏在指甲縫中，同時可以令柑的酸度降低！

攝影︰余曉彤

兩者對比下，未經處理的柑（左），佈滿大量白色纖維；浸過熱水及凍水的柑（右）纖維明顯脫落。

按圖看免剝輕鬆去橘絡的方法及原理：

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橘絡（白色纖維）是寶富營養 不棄掉更好

雖然此方法對於不喜歡吃橘絡的人是一大喜訊，而且更可以減低果肉的苦澀味，不過其實那些白色纖維所含的營養豐富，食用時不應把全部的橘絡剝除。

儘管橘絡味道苦澀，但營養價值高。（資料圖片）

按圖看橘絡（白色纖維）為身體帶來的4大益處：