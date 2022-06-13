入廚貼士｜勝瓜爽脆鮮甜6貼士　鼎爺一招去澀味蒸煮切法大不同？

勝瓜、節瓜及冬瓜等都是夏天的常用當造食材，瓜類水分較高，有消暑及為身體補充水分的功效。在數款瓜類中，今次選擇了經常作為家常小菜的勝瓜，教授大家如何在處理及烹調過程中，保持勝瓜的爽脆口感及翠綠顏色。



炎炎夏日怎可不吃當造瓜！勝瓜又名絲瓜，在香港地區多數稱呼為勝瓜，因粵語中「絲」跟「屍」同音，而且廣東俗語中「瓜」又有死亡的意思，組合起來感覺太不吉利。故老一輩都愛稱絲瓜為勝瓜。

勝瓜又名絲瓜，在香港地區多數稱呼為勝瓜，因粵語中「絲」跟「屍」同音，組合起來感覺太不吉利。（GettyImages）

勝瓜vs水瓜有分別？

勝瓜和水瓜不少人傻傻分不清，亦有人以為是同一款瓜，其實兩者是有分別的。勝瓜表皮帶有明顯的坑紋，是廣東特產；水瓜的表皮坑紋則比較不明顯，所以又名圓絲瓜。勝瓜的特點是其爽脆口感，不過同時亦帶有小許的苦澀味，並非人人喜愛。以下集合了6個處理及烹調勝瓜的入廚心得，加上鼎爺除苦澀味的小秘訣，讓每一位都可以享受勝瓜的香脆鮮甜味道！

按圖看6個處理及烹調勝瓜貼士：

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處理及烹調勝瓜6貼士

1.刨勝瓜時應刨走凸起的坑紋及表皮，但切忌刨得太深，影響菜式外觀。

2.將勝瓜刨好後，可於流水下用小刀輕刮外皮，去除表面的青從而去除苦澀味。

3.勝瓜用來蒸，鼎爺建議斜切方法，透氣同時亦保留其水份；如勝瓜用來炒，建議鎅開瓜囊兼切掉，來減低烹調時分泌的水分。

4.將切件的勝瓜放入鹽水中浸泡，可以保持其爽脆口感。

5.若燜煮，能維持勝瓜的翠綠色澤，而且加快軟化至合適口感。

6.一開始加鹽，鑊會有鹹氣容易起焦。建議最後加鹽兜炒有助入味。



要揀靚勝瓜最緊要睇觸感，用手握緊其中一端，用柔力搖一搖它，可感受到其水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。

挑選一條靚勝瓜時最緊要搖一搖。（資料圖片／潘思穎攝）

勝瓜是夏季的當造蔬果，而且有清熱解暑、涼升通便的作用。夏天沒有什麼胃口的話，不妨用勝瓜滾個湯再加碗飯，一碗清爽又有肉有菜的泡飯就此完成，亦可以用勝瓜製作輕怡的家常菜！

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