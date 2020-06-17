【揀水蜜桃貼士】超甜多汁肉嫩必看4步　免手捽去絨毛附清洗2妙法

揀水蜜桃貼士，4大鑒別方法認清超甜多汁的水蜜桃，並有2個實用妙招將水蜜桃徹底洗淨，不用碰到容易使人有皮膚過敏的絨毛。

夏天是水蜜桃的季節，嬌艷欲滴的粉紅色水蜜桃，在某大型超市裡，2個日本空運到港的水蜜桃賣$120-$300不等，平均每個索價$60-$150，實在大有可能貴過一頓午餐或晚餐。若禁不住水蜜桃的水嫩粉紅誘惑，如何保證物有所值，揀到超甜又多汁的優質貨？

日本空運到港的水蜜桃，平均每個索價$60-$150，如何保證物有所值？（尹嘉蔚攝）

貨架上的水蜜桃被包密，慎防在運輸途中被損傷，亦有些水果榴以禮盒裝或散裝出售，消費者有機會看清水蜜桃的全相。用目測留意4個重點，便能以短時間，甚至短至1秒，立即鑒別更美味及更甜的水蜜桃。

目測留意4個重點以短時間揀出至甜水蜜桃。（《相葉學》影片截圖）

以下哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，鑒別出更甜及多汁的水蜜桃，可留意4點，先看形狀。以往討論過揀士多啤梨，原來是畸形的更甜、更好吃！水蜜桃是否如出一徹？

請按圖看詳盡解答，了解鑒別又甜又美味的水蜜桃方法及背後成因︰

1.看形狀

+ 7 + 6 + 5

2.看顏色

哪個水蜜桃，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

形狀是鑒別重點，其次要觀色。雖然每個水蜜桃的顏色相約，若然在對比之下，會發現一些水蜜桃特別粉紅；一些泛斑點帶微黃，那樣子的水蜜桃會更鮮甜可口？

請點擊以下各圖了解︰

+ 6 + 5 + 4

3.看溝的深淺、4.看絨毛

淺溝、深溝也有講究，水蜜桃中央凹陷的隙縫，原來也可鑒定水蜜桃是否夠成熟和甜度夠高。是深溝的較成熟？或是淺溝的更嫩肉美味？

請按圖了解石部先生的講解︰

+ 8 + 7 + 6

學會以上揀水蜜桃實用方法後，測試一下自己鑒別水蜜桃的眼光，A還是B？值得水果界專業買手採購？

清洗水蜜桃兩妙法 免用手捽去絨毛

徹底清潔毛茸茸的水蜜桃，網上有位洗水果達人分享了2個方法。據她示範不用碰到容易使人有皮膚過敏的絨毛，也能將水蜜桃洗得乾乾淨淨。

按圖參考清潔水蜜桃的實用妙招︰