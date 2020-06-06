【揀水果貼士】芒果要聞？水梨睇斑點？日本專家教超甜多汁要咁揀

揀芒果貼士十分簡單，紅皮的芒果例如愛文芒、玉文芒和紅金龍芒果等，日本水果專家挑選最甜又多汁的芒果有極易的方法！另外，日本「梨皇」-- 幸水梨，如何鑒別出超甜、超爽的呢？。

仲夏裡的芒果紛紛出籠，水仙芒、越南芒、象牙芒、貴妃芒，還有連開會都掛心要訂的愛文芒。如何揀到至甜、至柔軟多汁的紅皮芒果？某些果皮全通紅的，某些紅中帶黃，原來背後有原因導致，並且會直接影響到果肉的味道及甜度。

以下哪個芒果，你認為較美味、較甜？

哪個芒果，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖有答案，了解超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果的鑒別方法︰

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其次，平常你們如何切芒果？最多人用的方式應該像主持人那樣將芒果切格仔，然後拗起成「太空館」似的。芒果不似西瓜那樣，甜味集中於中間，而是遍佈在整個芒果，故此沒有標準的切法。不過，黏著芒果核的果肉有點棘手，而且芒果是超多果汁的水果，不想浪費分毫，以下有4種切芒果的方法，你喜歡哪一種？

按圖有4個幫芒果起肉的方法︰

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然後教大家揀幸水梨，被公認為「梨皇」，最好吃的日本水梨，果點粗密、果肉雪白，水份豐富，入口甘甜，多汁清脆 ，梨芯無酸味，糖度可達13度以上，產量少及產期短。據聞日本有個地道的食療，大根（白蘿蔔）與梨同吃，有助促進腸道蠕動，防止便秘。

產量少及產期短的幸水梨糖度可達13度以上，被公認為最好吃的日本水梨。（《相葉學》影片截圖）

以下哪個幸水梨，你認為較美味、較爽？

哪個幸水梨，你認為較美味、較爽？（《相葉學》影片截圖）

據石部先生講解，分辨甜度高的幸水梨有一個最主要的重點，按圖有答案，了解幸水梨的鑒別方法及原因︰

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想重溫日本蔬果專家傳授揀白蘿蔔、牛蒡、菠菜、洋蔥、京蔥、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子、西瓜、蜜瓜秘技，請按各「藍字」連結。

參考資料︰相葉マナブ